МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Рост спроса на внутренние направления продолжается летом даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах. По оценкам экспертов, в российские регионы с марта по июнь этого года было забронировано почти в 10 раз больше туров, чем во все вместе взятые остальные страны, которые входят в десятку наиболее востребованных у пользователей сервиса. Об этом рассказала агентству "Прайм" генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.

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По словам эксперта, у Дагестана есть огромный потенциал, чтобы стать постоянной точкой притяжения путешественников.

"Это действительно уникальное место, в котором собраны природные богатства, культурное наследие, история. Приятно удивят невысокие цены. В первую очередь, поездкой туда заинтересуются активные путешественники, которые не привыкли сидеть на месте, а оказавшись в ситуации закрытых границ, нашли новое неизученное направление с совершенно другой культурой", — полагает она.

Одним из наиболее популярных направлений остается поездка в республику Алтай. Регион впечатлит природными богатствами. Не зря, обсуждая Алтай, путешественники всегда произносят фразу о "местах духовной силы".

"Чуйский тракт входит в топ-5 красивейших дорог мира (по версии National Geographic). Снежные шапки на 4-тысячных горах и вечные льды над облаками, наскальные рисунки и каменные изваяния, а также необычные горные озера — все эти места входят в большинство авторских туров на Алтай", — говорит специалист.

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Про Камчатку часто говорят, что именно там начинается настоящая Россия.

"Действующие вулканы, причудливые марсианские пейзажи, уникальная флора и фауна, один из лучших серфингов на планете — каждый найдет на Камчатке что-то по душе. Поездка подходит самым активным и смелым путешественникам", — считает эксперт.

Кроме того, в десятку самых популярных российских регионов входят Байкал, Калининградская область, Приэльбрусье, Кольский полуостров, а также Северная Осетия и Архыз.