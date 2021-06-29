МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ, Елена Гуринович. Мировая экономика в середине текущего года оказалась перед новой угрозой коронавируса. Более заразный и смертельный штамм "дельта" сначала был выявлен в Индии, но уже распространился во многих странах. Сообщается, что в Россию уже пришел штамм "дельта плюс". Как бороться с новым витком пандемии и что ждет экономику, рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Голикова рассказала, когда после болезни коронавирусом нужна вакцинация

Промежуточный результат, который мир успел получить за полтора года пандемии, озвучил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это не просто крупнейшее за послевоенную историю падение мировой экономики, но и значительное ее изменение. Такая трансформация условий требует от властей оперативной донастройки бюджетной политики, считает он.

К кратко- и среднесрочным последствиям глава Минфина отнес высокую зависимость экономического развития от эпидемиологической ситуации, неравномерность восстановления деловой активности между странами, снижение качества человеческого капитала и обострение ранее накопленных дисбалансов.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик считает, что наиболее уязвимыми в новую волну коронавируса окажутся экономики стран с низкими темпами вакцинации от COVID-19, а также те, чей ВВП сильно зависит от международного туризма. Весенний прогноз ЕБРР был оптимистичен – банк выразил надежду, что темпы роста ВПП в странах его присутствия в 2021 году составят 4,2% вместо ожидавшихся ранее 3,6%. Но индийский штамм может перечеркнуть все эти оценки.

НОВЫЕ ИДЕИ

За прошлый 2020 год разные страны практически исчерпали варианты борьбы с пандемией. Были закрыты границы между странами, некоторые, как Италия, перекрыли транспортное сообщение между регионами. Гражданам запретили покидать дома и вводили штрафы за необоснованный выход на улицу. Опасаясь вспышек COVID-19 на производстве, часть крупных компаний или переводили сотрудников на удаленку, или останавливали цеха.

Последствия этого, например, нехватку автомобилей из-за остановки конвейеров, мы наблюдаем до сих пор. Повсеместно вводились запреты на работу занятых в секторе услуг предприятий. Параллельно с этим власти некоторых стран компенсировали убытки бизнесу, других — вводили пособия для граждан. Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

По сути, ничего нового страны предпринять уже не смогут. Особенно в "маловакцинированных" экономиках, считает директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. "Ограничения по посещению компаний сферы услуг, в том числе, общественного питания, будут обязательным шагом, а введение более серьезных ограничений (например, так называемых локдаунов) зависит от последствий", — пояснил он.

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

Так как ситуация с заболеваемостью труднопредсказуема (вирус постоянно мутирует, появляются новые штаммы), спрогнозировать дальнейшие изменения в мировой экономике и отдельных государствах крайне сложно. Однако то, что какие-то меры власти будут предпринимать из-за новых очагов заболевания, вполне очевидно.

"Ясно одно — в первую очередь коронавирус и вызванные им карантинные ограничения бьют по сегменту услуг. Отельеры, рестораторы, туристический бизнес, фитнес-клубы и иные сервисы, связанные с обслуживанием людей, первыми подпадают под ограничения", — перечисляет аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Коренев.

При этом большинство компаний в перечисленных отраслях до сих пор не оправились от прошлых ограничений. Фитнес-индустрия была закрыта полностью, кафе и рестораны переходили на работу по доставке блюд на дом. Гостиничный и ресторанный бизнес, компании по организации массовых мероприятий из-за ограничений тоже были в простое.

"Если у них (США и страны Европы- ред.) на сферу услуг приходится от 50% валового национального продукта, то у нас — порядка 20%. Именно поэтому наш ВВП не упал так сильно и стремительно. Правда, и восстанавливается он теперь заметно медленнее", — поясняет Коренев. Москва изучает возможность расширить систему QR-кодов и на другие сферы

КУБЫШКА НА ПОДДЕРЖКУ

О том, что США и Европа заливают коронавирусный кризис деньгами, вбрасывая в экономику все новые порции ликвидности, знают все. Но и в российском бюджете есть средства на поддержку экономики, считает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

Он напомнил, что дефицит бюджета в 2021 году закладывался на уровне 2,4%, однако, по оценкам банка, к концу года он окажется менее 1% благодаря высокой рублевой стоимости нефти. "Это позволяет предположить, что в случае роста заболеваемости государство сможет предоставить необходимую поддержку пострадавшим отраслям", — пояснил собеседник агентства.

Однако отрасли, которые не оправились от предыдущих волн ограничений, серьезно рискуют на фоне новых мер из-за дельта-штамма. Многие компании могут просто не выжить. В связи с этим властям, считает глава отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский, стоит обратить внимание сразу на два момента.

Первое: важно дать возможность компаниям и предпринимателям пережить текущее падение спроса на услуги.

Второе, но не менее важное — дать сигнал о готовности помогать в такой трудной ситуации и в дальнейшем, чтобы придать предпринимателям уверенности.

Поэтому, добавляет Заверский, российскому правительству было бы целесообразно повторить или расширить меры, принятые в прошлом году, не ставя их в зависимость лишь от введения полного локдауна. В бюджете деньги на это сейчас есть: как сообщал Минфин, профицит федерального бюджета только за 5 месяцев этого года составил 312 миллиардов рублей. "Федеральный бюджет мог бы расширить поддержку регионов на реализацию мер по поддержке бизнеса", — подытожил он.

Все эксперты сходятся во мнении, что борьба с коронавирусом будет затяжной. Чтобы российский бизнес вышел из нее с минимальными последствиями, важна достаточность и последовательность принимаемых властями мер.