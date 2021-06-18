МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Из-за стремительного ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве вводятся новые ограничения: закрываются танцполы и фан-зоны, останутся закрытыми игровые комнаты и детские площадки. Выдерживать режим ограничений общепиту и индустрии развлечений очень сложно, так как сфера услуг до сих пор не может оправиться от первой волны пандемии, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Москва зафиксировала новый рекорд заболеваемости COVID

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы — 19 июня — в Москве вводится эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны, вместимостью свыше 1000 человек. Еще на 10 дней остаются закрытыми игровые комнаты и детские площадки в парках.

"А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем", — добавил Собянин.

ПО САМОМУ НЕГАТИВНОМУ СЦЕНАРИЮ

К сожалению, по уровню заболеваемости Москва сейчас идет по самому негативному сценарию — сегодня число заболевших побило самый высокий уровень за все время пандемии и превысило отметку в 9 тысяч человек. Москва отменяет режим нерабочих дней с 21 июня

Это значит, что, возможно, властям придется идти на серьезное усиление карантинных мер, поскольку такой стремительный рост создает большую нагрузку на медицинские учреждения. При этом рост заболеваемости начался всего неделю назад, то есть число заболевших будет еще увеличиваться, говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

"Избежать самого негативного сценария можно, проявив сознательность и сделав прививку. Это не только защитит здоровье, но и даст возможность людям и бизнесу обойтись без очередного локдауна", — убежден он.

ПОДСТРОИТЬСЯ НА ЛЕТУ

Как долго продлятся введенные ограничения в городе — предсказать сложно. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Наверху горизонт планирования — 7-10 дней, так что строить долгоиграющие планы сейчас сложно — бизнесу нужно быть готовым адаптироваться и подстраиваться к ситуации "на лету", считает генеральный директор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова. Кремль объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России

В первую очередь курс был взят на сферу, которая предполагает большое количество социальных контактов — ресторанный бизнес, потребительские услуги, такси, сервисы мобильности и общественный транспорт, культурно-массовые мероприятия.

"Гайки там уже затянули, "попросив" в обязательном порядке вакцинировать минимум 60% персонала, а в случае невыполнения нормы предпринимателям грозят штрафы до 300 тысяч. Повторные нарушения могут "стоить" руководителям предприятий 1 млн рублей либо закончиться приостановкой работы на три месяца", — добавляет собеседница агентства.

Ввели и ряд ограничений для организаторов культурно-массовых мероприятий, сократили работу ночных клубов, баров и кафе.

По мнению Усковой, ограничения на работу ночью — с 23.00 до 6.00 — могут серьезно ударить по доходам рестораторов. В период жесткого локдауна весной прошлого года оборот по кассам снизился до 70%. "Логично предположить, что ближайшая десятидневка также окажется для бизнеса не самой хлебной — оборот может снизиться вплоть до 50%, а в местах, ориентированных на ночной график, выпасть вовсе. При этом зарплату персоналу, налоги и арендные платежи необходимо будет платить как всегда, а значит убытки будут еще ощутимее, — говорит эксперт.

Следующим на очереди, по опыту прошлого года, может оказаться непродуктовый ритейл. Работающим в этом сегменте стоит уже сейчас продумывать антикризисные сценарии.

СПРАВИТСЯ ЛИ БИЗНЕС

Сможет ли справиться с новыми испытаниями бизнес, в особенности малый, пока не ясно. Эксперты оценили шансы российского бизнеса пережить новый локдаун

"Дело в том, что в новый локдаун МСП входят не в лучшей форме — прошлый год не пережил каждый пятый малый бизнес — закрылись и прекратили деятельность свыше миллиона МСП. Просевший потребительский спрос, вызванный падением реальных доходов, и возросшая долговая нагрузка также продолжают оказывать давление на предпринимателей", — отмечает Ускова.

Что касается наемных сотрудников и самозанятых, то новые убытки могут закономерно привести к новой волне закрытий. Вместе с ним возможен и всплеск безработицы. В стране свыше 67% населения заняты в сфере услуг и каждый из них может оказаться без работы, если бизнес не выстоит.

Постоянно выдерживать ограничения у общепита и индустрии развлечений не получится из-за отсутствия необходимых ресурсов — они и так были исчерпаны за последние полтора года, продолжает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Но еще более актуальная история — задуматься, почему люди не хотят прививаться", — отмечает он.

ВАКЦИНАЦИЯ КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД

На сегодняшний день вакцинация — единственный верный путь к выходу из пандемии, не сомневается медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али. Собянин призвал начать ревакцинацию от коронавируса

"Самый яркий пример — это Израиль, где привилось более 60% населения. Ни одна вакцина не даёт 100% гарантии того, что человек не заболеет, однако доказано, что привитые люди болеют гораздо реже и легче, чем непривитые", — говорит он.

Так что на данный момент прививка — это единственный способ позаботиться о себе и окружающих.

"Существует много мифов о побочных эффектах вакцины, однако вдумчивый анализ научных данных показывает, что осложнений от нее не больше, чем от всех привычных нам вакцин. А самые страшные мифы о воздействии вакцины на потомство и способность его иметь, не находят научного подтверждения", — поясняет эксперт.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРИВИВКА

В России есть национальный календарь прививок, в котором перечислены вакцинации, являющиеся обязательными. Перечень сотрудников, которые могут быть на законных основаниях, в том числе из-за отсутствия прививок, отстранены от работы на основании ТК РФ, перечислен в Постановлении Правительства № 825. Попова допустила введение обязательной вакцинации в регионах

Пока вакцинация от COVID не входит в национальный календарь. Для этого главным государственным санитарным врачом должно быть принято специальное постановление.

Тем не менее в среду глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми.

Соответственно, работодатели имеют право отстранять от работы своих сотрудников без прививки. По мнению старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, это будет широко применяться ими как стимул к вакцинации. Те, кто не захочет брать отпуск без сохранения зарплаты, должны будут сделать прививки. Это несмотря на то, что отстранить от работы такого сотрудника можно, уволить его на том основании, что он не сделал прививку нельзя — это незаконно, считает она.

Однако есть неофициальные способы избавления от неугодных сотрудников. "Бизнес сейчас находится на грани, поэтому работодатели будут использовать все варианты, чтобы заставить свой персонал вакцинироваться", — считает юрист.

Однако, принудительные меры с нашим населением не работают: как только появляется какой-то запрет, сразу находятся возможности его обойти. Так, после объявления об обязательной вакцинации, в соцсетях стали приходить сообщения с предложением купить сертификат о прививке.

"Таким образом региональные власти добились только одного — появилась новая коррупционная схема, при этом по бумагам все будет выглядеть неплохо, а на практике эпидемиологическая обстановка начнет ухудшаться", — говорит Гусятникова.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Все чаще звучат комментарии о том, что вводимые властями ограничения, направленные на сдерживание третьей волны коронавируса, нарушают права человека.

Однако не любое ограничение прав человека является их нарушением, указывает адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Турбизнес предлагает ввести повышенный кешбэк для привитых туристов

"Так, большая часть прав (право на частную жизнь, свобода передвижения, свобода собраний и выражения мнений, а также свобода совести) могут и должны быть ограничены властями в целях защиты важных общественных благ, к каковым относится общественное здоровье", — уверена она.

Вводимые ограничения подвергаются тщательному анализу с позиции их законности и пропорциональности охраняемому общественному интересу. Если ограничения "не вводятся произвольно, имеют под собой законодательную базу, преследуют общественно полезную цель и пропорциональны охраняемому общественному интересу — то есть являются необходимыми в демократическом обществе, то говорить о нарушении прав граждан нельзя".

"С учетом масштабов мировой катастрофы в условиях третьей и чрезвычайно сильной волны пандемии международное сообщество и Россия как неотъемлемая его часть будут готовы принять любые, даже очень строгие меры к сдерживанию распространения инфекции, не говоря уже о вмешательстве в трудовые права и право на досуг", — заключает юрист.