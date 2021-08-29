МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Граждан РФ в путешествиях по стране чаще всего не устраивает состояние инфраструктуры и высокие цены, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. Популярный пляжный курорт смягчает ограничения для некоторых туристов

Эксперты опросили 2,4 тыс. респондентов в 342 населенных пунктах. Учитывались поездки россиян на Кубань, в Калининградскую область, Камчатский край, Алтай, Крым, Дагестан, Ставрополь и по маршруткам "Золотого кольца" за последние 3 года.

Сообщается, что на отсутствие инфраструктуры и сервиса пожаловались отдыхающие Крыма (33%), Кубани (26%) и Ставрополья (24%). Высокие цены чаще всего отмечали туристы Краснодарского края (36%), Крыма (30%) и Камчатки (23%).

Помимо этого, отдыхавшие на Кубани не оценили слишком большое количество туристов (25%) и мусор на курортах (24%). Гостям Калининградской области не понравилась переменчивая погода (10%).

С другой стороны, опрос местных жителей Кубани констатировал, что их раздражает отношение туристов к местной культуре (27%), их невоспитанность (25%) и небрежное отношение к природе (24%). Схожие проблемы отмечают жители Крыма, Алтая Ставропольского края. Индустрия туризма и развлечений: всё очень плохо

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