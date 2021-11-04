МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. После объявления в Москве окончания периода так называемых нерабочих дней спрос на авиабилеты туда вырос ровно на две трети, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса бронирования Aviasales. Общественники попросят авиавласти повысить размер компенсации пассажирам

Власти Москвы и Подмосковья в среду объявили, что не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября.

"После объявления, что следующая неделя – рабочая москвичи полетели в Москву. Вчера спрос на авиабилеты по этому направлению вырос на 67,7% по сравнению с понедельником", — рассказали в Aviasales.

"При этом лететь многие собираются в эту пятницу. За период с 5 но 14 ноября больше всего бронирований приходится на завтра — в среднем в два раза больше, чем в любой другой день в этот период", — добавили в сервисе.