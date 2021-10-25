МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Запасы нефти в крупнейшем хранилище США в Кушинге снизились до критического уровня. Аналитики инвестбанка JPMorgan предупреждают, что резервуары могут опустеть в течение считанных недель. Подробности — в материале "Прайма". Цена нефти WTI поднялась выше $85 за баррель

НА ДОНЫШКЕ

За первую половину запасы нефти в главном американском хранилище уменьшились более чем на 4 млн баррелей, до 31,2 млн — самого низкого уровня с 2018 года, сообщил инвестбанк JPMorgan в своем аналитическом обзоре. Технологический минимум запасов в Кушинге составляет около 20 млн баррелей, напоминают авторы обзора, соответственно, "мы можем быть всего в нескольких неделях от того, что поставки сырой нефти из Кушинга фактически прекратятся". Легко подсчитать что при нынешних темпах снижения — 2 млн баррелей в неделю — технологический минимум будет достигнут через шесть недель.

Возникшую ситуацию с запасами черного золота Bloomberg называет шоковой, поскольку совсем недавно все нефтехранилища в США были заполнены до предела, и трейдеры были вынуждены хранить ее в танкерах, стоящих на якоре у побережья. Однако после восстановления экономической активности в Азии ситуация резко изменилась: спрос на легкую американскую нефть резко подскочил, поскольку она оказалась самой дешевой. Южная Корея, к примеру, законтрактовала на ноябрь самые большие объемы поставок американской нефти за всю историю. Существенные объемы также закупили Индия и Тайвань, поставки им должны начаться в первых числах ноября. В результате запасы в Кушинге резко сократились.

Ситуация выглядит достаточно тревожно, поскольку энергетический кризис в Европе и Азии стимулирует повышенный спрос на черное золото, при этом нефтяники добычу не увеличивают. "Раньше при таких ценах заметно активизировались местные сланцевики, которые наращивали добычу, — отмечает генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Но сейчас это не происходит, поскольку они набрали кредиты на огромные суммы. Более того, банки ужесточили условия выдачи новых кредитов для этих компаний". Биржевая цена дизельного топлива обновляет максимумы пятый день подряд

Тем не менее, аналитики уверены, что уже к декабрю американские нефтяники начнут увеличивать добычу. «На рынке нефти в США пока не наблюдается дефицита, — отметила эксперт «Открытие Research» Оксана Лукичева. — Поставки из хранилищ покрывают сокращение внутренней добычи, однако уже в декабре ожидается ее рост. Это позволит увеличить запасы". Она отмечает, что в 2018 году совокупные запасы нефти в США были еще меньше, чем сейчас — 21,8 млн баррелей.

МАЛО И ДОРОГО

Главными пострадавшими от снижения запасов в Кушинге станут импортеры американской нефти, поскольку цены для них начнут расти. "Нефть на международных рынках вполне может подорожать исключительно из-за сокращения запасов в Кушинге", — уверен Боб Яугер, директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA. Инвестбанк Morgan Stanley на прошлой неделе уже повысил прогноз цены нефти на 1 квартал 2022 года до 95 долларов за баррель Brent. Бензин в Москве стал медленнее расти в цене

Оксана Лукичева считает, что цена может вырасти и до ста долларов за бочку. "Фундаментально на рынке нефти сохраняется дефицит, и любое форс-мажорное обстоятельство способно вызвать еще более существенную нехватку сырья и дальнейший рост цен, — объяснила она. — Однако высокая стоимость нефти может значительно сдержать ее потребление, что ограничит потенциал роста".

По оценке JPMorgan, из-за роста цен поставки американской нефти в Северо-Западную Европу стали нерентабельными еще с 14 октября. Из-за этого, по прогнозам банка, экспорт сырой нефти из США снизится к середине ноября на 2% — до 2,2 млн баррелей в сутки. При этом основная часть этих сокращений будет приходиться на Европу. "Это хорошая новость для потребителей в США, но очень плохая для Европы, где запасы сырой нефти находятся на самом низком уровне с конца 2018 года", — отмечает аналитик JPMorgan Наташа Канева. Нефть дорожает на оценке дальнейших действий ОПЕК+

В связи с рекордно высокими ценами на уголь и природный газ во всем мире сейчас растет спрос на нефть, как альтернативное топливо для электростанций. По словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Салмана, дополнительный спрос со стороны потребителей, которые перейдут на использование нефти вместо газа, может достигать 500-600 тысяч баррелей в сутки. "Учитывая вероятное дальнейшее удорожание нефти, — отметил Константин Симонов, — нельзя исключать, что ОПЕК+ возьмет на себя дополнительные обязательства по добыче. Нельзя забывать, что в группе состоят такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ, которые склонны увеличивать объемы добычи".

В перспективе компании из США, поставляющие сланцевую нефть, тоже увеличат добычу, уверен аналитик. "Однако стратегически их позиции выглядят довольно слабо, поскольку «зеленое» давление в США, исходящее от администрации Байдена, лишает углеводородную отрасль инвестиций и, соответственно, приводит к вымыванию доходов", — заключил Симонов.

А глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер, комментируя ситуацию с ценами на нефть, заявил: "Похоже, начинается фаза нормализации, когда цены возвращаются к фундаментальным показателям, а агрессивная динамика "стадного инстинкта" на фьючерсных рынках и скупки на физических рынках ослабевают". В связи с этим швейцарская консалтинговая группа подтвердила "нейтральный" взгляд на стоимость нефти, "основываясь на более длительной поддержке со стороны рыночных настроений". При этом аналитики банка уверены, что "в долгосрочной перспективе цены снизятся".