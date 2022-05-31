МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Когда несколько недель назад президент России Владимир Путин говорил, что санкции против его страны "провалились", он не совсем блефовал, пишет издание Oil.Price. Bloomberg подсчитал потери России от эмбарго Евросоюза на нефть

Через три месяца после введения против Москвы беспрецедентных санкций со стороны западных властей экономика России оказалась крепким орешком. Продолжающийся экспорт нефти и газа в совокупности с укреплением рубля позволили Кремлю пережить санкции Запада гораздо лучше, чем ожидалось.

Как писали своим клиентам на прошлой JPMorgan Chase, опросы деловых настроений в стране "сигнализируют о не очень глубокой рецессии в России и, следовательно, предполагают повышательные риски для наших прогнозов роста. Таким образом, имеющиеся в наличии данные не указывают на резкое снижение активности, по крайней мере, на данный момент".

Помимо этого JPM отказался от своих предыдущих прогнозов о сокращении российского ВВП на 35% во втором квартале и на 7% за весь 2022 год. Сейчас прогноз по рецессии в экономике РФ выглядит менее серьезным.

В конце февраля рубль эффектно рухнул 30% к доллару США. Казалось, валюта обречена: ряд аналитиков предупреждали о неизбежном дефолте, ведь у России закончились доллары. СМИ назвали страну, готовую заменить Россию на газовой арене

Но падение рубля продолжалось недолго, и он начал восстанавливаться всего через несколько недель после своего крупнейшего обвала.

Такое восстановление финансового баланса объясняется решением Путина ввести оплату за газ в рублях. По мнению Oil.Price, это было мастерским ходом.

После первоначального сопротивления западные покупатели газа все чаще переходят черту, и один из крупнейших импортеров природного газа в Германии, VNG, недавно открыл счет в Газпромбанке для оплаты российского газа на условиях Москвы.

Несмотря на жесткую риторику Запада об отказе от российских энергоносителей, Москва все еще продает значительные объемы нефти и газа "благодаря тому, что некоторые из крупнейших мировых сырьевых трейдеров не испытывают особых угрызений совести". Экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко направил четырем компаниям письмо с требованием немедленно прекратить торговлю российскими углеводородами.

Согласно данным отслеживания судов и портовых данных, швейцарские Vitol, Glencore и Gunvor, а также сингапурская Trafigura продолжают перевозить большие объемы российской нефти и нефтепродуктов, в том числе дизельное топливо.

— Vitol пообещала прекратить закупки российской нефти к концу этого года, но до этого еще далеко.

— Trafigura заявила, что прекратит покупать нефть у российской государственной "Роснефти" к 15 мая, но может свободно покупать партии российской нефти у других поставщиков.

— Glencore сообщила, что не будет вступать ни в какой "новый" торговый бизнес с Россией.

По мнению издания, большая часть вины лежит на Швейцарии: львиная доля российского сырья продается через Швейцарию и ее почти 1000 сырьевых компаний. Австрийский канцлер рассказал о судьбе эмбарго на российский газ

Швейцария является важным мировым финансовым центром с процветающим сырьевым сектором, несмотря на то, что она находится далеко от всех мировых торговых путей и не имеет выхода к морю, бывших колониальных территорий и значительного собственного сырья.

Как заявил сотрудник швейцарской неправительственной организации Public Eye Оливер Классен, "на этот сектор приходится гораздо большая часть ВВП Швейцарии, чем на туризм или машиностроение".

Согласно отчету правительства Швейцарии за 2018 год, объем торговли сырьевыми товарами достигает почти $1 трлн.

Учитывая, что экспорт газа и нефти является основным источником дохода для России, на долю которого приходится от 30 до 40% российского бюджета, роль Швейцарии нельзя упускать из виду в этом уравнении, подытожило издание.