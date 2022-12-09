МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. В октябре нынешнего года Россия экспортировала в США товаров на $732,4 миллиона — максимальный объем в денежном выражении за последние пять месяцев, сообщает РБК со ссылкой на данные Бюро переписей США (Census Bureau). При этом российский экспорт в Соединенные Штаты, свидетельствует РБК, свелся к ядерному топливу, металлам платиновой группы и удобрениям. Россия не будет отменять пошлины на экспорт зерна, заявил Патрушев

Так, Россия в октябре поставила в США максимальный с ноября 2016 года объем обогащенного урана — на сумму $184,7 миллиона. Причем в сентябре 2022 года, как свидетельствует американская таможенная статистика, уран из России в США не экспортировался.

Вместе с тем поставки российского необработанного палладия в США в октябре достигли без малого $189 миллионов, что является максимальным объемом с февраля нынешнего года ($229,7 миллиона).

Кроме палладия США в октябре импортировали из России на $34,7 миллиона платины и на $29,6 миллиона родия, тогда как в сентябре было, соответственно, ноль и $7 миллионов.

Поставки российских минеральных удобрений (азотных и комплексных) в Соединенные Штаты по итогам октября составили $183 миллиона, что на 10% превышает показатели сентября и на 29% — результаты прошлогоднего октябре. Таким образом, за десять месяцев российский экспорт удобрений в США составил $1,36 миллиарда, что превышает объем поставок за весь прошлый год ($1,28 миллиарда).