РИМ, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство Италии ведет переговоры с "различными национальными и международными компаниями" по продаже принадлежащего "Лукойлу" НПЗ в сицилийском городе Приоло, сообщает министерство по делам предприятий и продукции "сделано в Италии". BP рассказала о проблемах с продажей доли в "Роснефти"

Всех заинтересованных участников, как отмечается, ознакомили с "законодательным контекстом" в рамках правила golden power, которое дает властям возможность получить контроль над иностранными компаниями, "чтобы гарантировать развитие производственного комплекса в том числе в отношении производства, занятости и полного соответствия экологическим стандартам". Для стратегически важных компаний закон об инструменте golden power предусматривает уведомление руководства совета министров о возможной смене управления, правительство, в свою очередь, имеет право наложить вето на операцию или поставить для нее ряд условий.

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что "Лукойл" и американская Crossbridge Energy Partners близки к заключению сделки по продаже НПЗ Isab на Сицилии. Стоимость соглашения может составить чуть менее 1,5 миллиарда евро. Один из источников сказал агентству, что планы правительства Италии привлечь нефтегазовую группу Eni к управлению НПЗ ускорили переговоры между "Лукойлом" и Crossbridge.

В пятницу газета la Repubblica со ссылкой на источники написала, что интерес к предприятию проявил катарский фонд GSSG.

Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.

В начале декабря совет министров Италии одобрил специальный декрет, предусматривающий срочные меры по спасению этого крупнейшего в стране НПЗ, который обеспечивает около 20% потребности страны в автомобильном топливе. Позже министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо объяснил, что в рамках декрета правительство берет на себя ответственность за временное чрезвычайное управление НПЗ, используя нефтяную компанию, которой могла бы стать Eni.

Генеральный директор предприятия Евгений Маняхин ранее заявлял итальянским СМИ, что переговоры по продаже нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии находятся в продвинутой стадии и могут быть завершены до конца года. Также он сказал, что руководство Isab не считает вариант с внешним управлением "ни справедливым, ни полезным".