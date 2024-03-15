Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240315/zapchasti-846318946.html
Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими
Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими - 15.03.2024, ПРАЙМ
Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими
За год с февраля 2023 года цены на основные автозапчасти - "расходники" практически не изменились. Однако при группировке запчастей по категориям и маркам есть... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T03:03+0300
2024-03-15T03:03+0300
эксклюзив
авто
запчасти
автозапчасти
авторынок
https://cdnn.1prime.ru/img/83420/73/834207307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8cd7583d6d7141847e7b94f57f66a33e.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. За год с февраля 2023 года цены на основные автозапчасти - "расходники" практически не изменились. Однако при группировке запчастей по категориям и маркам есть некоторые тренды. Какие запчасти стали труднодоступными и подорожали, а каких деталей стало больше и цена упала, агентству “Прайм” рассказала директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.Так, техжидкости и ходовые запчасти для ТО и мелкого ремонта на популярные в России японские и корейские марки авто подешевели на 5-10 процентов. Это произошло благодаря стабилизации на рынке автозапчастей и возникновению профицита по многим позициям, объясняет эксперт.По ее словам, cклады крупнейших дистрибьюторов заполнены, сформирован запас товаров по основным категориям. “К тому же продолжают корректироваться логистические цепочки - бизнес находит выгодные пути доставки товаров”, - говорит Овчинникова.Но при этом "расходники" на многие европейские марки авто стали дороже на 15-20 процентов в этом феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цена на импортируемые товары привязана к валютному курсу и корректируется только в большую сторону. Логистические затраты также выросли из-за валютной переоценки.Подорожали кузовные запчасти, оптика, крупноузловые детали в сборке на большинство марок. Здесь, по словам Овчинниковой, динамика цен зависит от конкретной модели, наличия или отсутствия дубликатов.“Есть сложности и с запчастями на редкие автомобили, которые приобретаются по каналам параллельного импорта. Под такие машины дистрибьюторы и поставщики вообще не формируют запас запчастей, поэтому автомобилисты сталкиваются с проблемами при обслуживании редких авто”, - разъясняет эксперт.Отдельная история - запчасти на новые китайские марки, зашедшие на российский рынок в 2021-22 годах. “Подбор и заказ запчастей на данные модели крайне сложен - на них нет каталогов и мануалов. Если с "расходниками" ситуация уже налаживается, то с более редкими деталями для специфического ремонта все сложно, долго, дорого”, - предупреждает Овчинникова.Но при этом запчасти на популярные в РФ китайские марки, которые представлены в стране давно, есть в наличии. И цены на них в основном, стабильны, заверила эксперт.
https://1prime.ru/20240313/avto-846225903.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83420/73/834207307_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5e5be394ea5d336c4a18cc30c619239b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто, запчасти, автозапчасти, авторынок
Эксклюзив, Авто, запчасти, автозапчасти, Авторынок
03:03 15.03.2024
 
Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими

Эксперт Овчинникова: запчасти на европейские авто подорожали за год на 15-20%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтозапчасти в автомастерской
Автозапчасти в автомастерской - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. За год с февраля 2023 года цены на основные автозапчасти - "расходники" практически не изменились. Однако при группировке запчастей по категориям и маркам есть некоторые тренды. Какие запчасти стали труднодоступными и подорожали, а каких деталей стало больше и цена упала, агентству “Прайм” рассказала директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.
Так, техжидкости и ходовые запчасти для ТО и мелкого ремонта на популярные в России японские и корейские марки авто подешевели на 5-10 процентов. Это произошло благодаря стабилизации на рынке автозапчастей и возникновению профицита по многим позициям, объясняет эксперт.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Названы китайские авто, которым закроют путь в Россию
13 марта, 03:03
По ее словам, cклады крупнейших дистрибьюторов заполнены, сформирован запас товаров по основным категориям. “К тому же продолжают корректироваться логистические цепочки - бизнес находит выгодные пути доставки товаров”, - говорит Овчинникова.
Но при этом "расходники" на многие европейские марки авто стали дороже на 15-20 процентов в этом феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цена на импортируемые товары привязана к валютному курсу и корректируется только в большую сторону. Логистические затраты также выросли из-за валютной переоценки.
Подорожали кузовные запчасти, оптика, крупноузловые детали в сборке на большинство марок. Здесь, по словам Овчинниковой, динамика цен зависит от конкретной модели, наличия или отсутствия дубликатов.
“Есть сложности и с запчастями на редкие автомобили, которые приобретаются по каналам параллельного импорта. Под такие машины дистрибьюторы и поставщики вообще не формируют запас запчастей, поэтому автомобилисты сталкиваются с проблемами при обслуживании редких авто”, - разъясняет эксперт.
Отдельная история - запчасти на новые китайские марки, зашедшие на российский рынок в 2021-22 годах. “Подбор и заказ запчастей на данные модели крайне сложен - на них нет каталогов и мануалов. Если с "расходниками" ситуация уже налаживается, то с более редкими деталями для специфического ремонта все сложно, долго, дорого”, - предупреждает Овчинникова.
Но при этом запчасти на популярные в РФ китайские марки, которые представлены в стране давно, есть в наличии. И цены на них в основном, стабильны, заверила эксперт.
 
ЭксклюзивАвтозапчастиавтозапчастиАвторынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала