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Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими

Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими - 15.03.2024, ПРАЙМ

Названы запчасти для авто, которые стали слишком дорогими

За год с февраля 2023 года цены на основные автозапчасти - "расходники" практически не изменились. Однако при группировке запчастей по категориям и маркам есть... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T03:03+0300

2024-03-15T03:03+0300

2024-03-15T03:03+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. За год с февраля 2023 года цены на основные автозапчасти - "расходники" практически не изменились. Однако при группировке запчастей по категориям и маркам есть некоторые тренды. Какие запчасти стали труднодоступными и подорожали, а каких деталей стало больше и цена упала, агентству “Прайм” рассказала директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.Так, техжидкости и ходовые запчасти для ТО и мелкого ремонта на популярные в России японские и корейские марки авто подешевели на 5-10 процентов. Это произошло благодаря стабилизации на рынке автозапчастей и возникновению профицита по многим позициям, объясняет эксперт.По ее словам, cклады крупнейших дистрибьюторов заполнены, сформирован запас товаров по основным категориям. “К тому же продолжают корректироваться логистические цепочки - бизнес находит выгодные пути доставки товаров”, - говорит Овчинникова.Но при этом "расходники" на многие европейские марки авто стали дороже на 15-20 процентов в этом феврале по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цена на импортируемые товары привязана к валютному курсу и корректируется только в большую сторону. Логистические затраты также выросли из-за валютной переоценки.Подорожали кузовные запчасти, оптика, крупноузловые детали в сборке на большинство марок. Здесь, по словам Овчинниковой, динамика цен зависит от конкретной модели, наличия или отсутствия дубликатов.“Есть сложности и с запчастями на редкие автомобили, которые приобретаются по каналам параллельного импорта. Под такие машины дистрибьюторы и поставщики вообще не формируют запас запчастей, поэтому автомобилисты сталкиваются с проблемами при обслуживании редких авто”, - разъясняет эксперт.Отдельная история - запчасти на новые китайские марки, зашедшие на российский рынок в 2021-22 годах. “Подбор и заказ запчастей на данные модели крайне сложен - на них нет каталогов и мануалов. Если с "расходниками" ситуация уже налаживается, то с более редкими деталями для специфического ремонта все сложно, долго, дорого”, - предупреждает Овчинникова.Но при этом запчасти на популярные в РФ китайские марки, которые представлены в стране давно, есть в наличии. И цены на них в основном, стабильны, заверила эксперт.

https://1prime.ru/20240313/avto-846225903.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто, запчасти, автозапчасти, авторынок