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Назван бренд, под которым будут продвигать туристический потенциал России

Назван бренд, под которым будут продвигать туристический потенциал России - 19.03.2024, ПРАЙМ

Назван бренд, под которым будут продвигать туристический потенциал России

Туристический потенциал России будет продвигаться за рубежом под брендом Discover Russia, в 2024 году Минэкономразвития РФ сосредоточится на презентации РФ в... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T16:40+0300

2024-03-19T16:40+0300

2024-03-19T16:41+0300

туризм

россия

бренд

минэкономразвития рф

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Туристический потенциал России будет продвигаться за рубежом под брендом Discover Russia, в 2024 году Минэкономразвития РФ сосредоточится на презентации РФ в Китае, Индии, Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Он уточнил, что в этом году Минэкономразвития совместно с Центром стратегических разработок запускает программу продвижения туристического бренда России. Совместно с регионами на данном этапе составлен единый календарь, бренд, определены способы и каналы продвижения. "Мы будем работать под единым брендом Discover Russia… Мы его сейчас тестируем на иностранном рынке", - сказал Кондратьев в ходе выступления на международной выставке туризма Mitt. "В первый год мы сосредоточимся на странах, которые могут дать наибольший эффект для экономики – это Китай, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и Оман, а в перспективе и другие государства Персидского залива, СНГ, страны Юго-Восточной Азии", – добавил Кондратьев. Он отметил, что продвижение туристического потенциала регионов будет осуществляться через культурную составляющую, креативные индустрии и гастрономию, при помощи соцсетей и современных диджитал-инструментов. "На основе маркетинговых исследований для регионов разрабатываются единые стандарты адаптации туристической отрасли под запросы целевых стран, а также презентация туристического кода и продуктов с учетом актуального портрета туристов в этих странах", - пояснил он.

https://1prime.ru/20240312/tourism-846219404.html

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туризм, россия, бренд, минэкономразвития рф