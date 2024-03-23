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Клишас высказался по поводу возможности возвращения смертной казни

Клишас высказался по поводу возможности возвращения смертной казни - 23.03.2024, ПРАЙМ

Клишас высказался по поводу возможности возвращения смертной казни

Ни Госудума, ни Совет Федерации не могут преодолеть ранее вынесенного решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни, заявил сенатор Андрей Клишас в... | 23.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-23T19:57+0300

2024-03-23T19:57+0300

2024-03-23T19:57+0300

происшествия

крокус сити холл

совет федерации

андрей клишас

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ни Госудума, ни Совет Федерации не могут преодолеть ранее вынесенного решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни, заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале."Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного Суда РФ по вопросу о смертной казни", - отметил он.Ранее коллега Клишаса по Совфеду представитель ЛДПР Елена Афанасьева заявила, что россияне ждут от законодателей, чтобы был снят мораторий на смертную казнь за ряд тяжелейших преступлений, в том числе терроризм.О намерении инициировать вопрос, касающийся введения в России смертной казни для террористов заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев отметил, что тема восстановления высшей меры наказания будет глубоко проработана, и в итоге будет принято решение, отвечающее ожиданиям общества.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло накануне вечером. Как сообщили очевидцы, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался после этого сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 133 человека. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что количество жертв увеличилось до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что глава государства дал все необходимые указания.Автомобиль, на котором террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, они намеревались пересечь границу, при этом у них были соответствующие контакты на украинской стороне. Всего были задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов ранее заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне отметили, что не знали о готовящемся теракте, добавив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240323/terroristy-846632409.html

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крокус сити холл, совет федерации, андрей клишас