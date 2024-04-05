https://1prime.ru/20240405/chasovyar-847095278.html

Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина

Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина - 05.04.2024, ПРАЙМ

Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина

Российские Вооруженные силы вошли в пригород Часова Яра, где за год противник возвел серьезные укрепления, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T07:06+0300

2024-04-05T07:06+0300

2024-04-05T07:33+0300

спецоперация на украине

днр

https://cdnn.1prime.ru/img/84313/33/843133339_27:0:1972:1094_1920x0_80_0_0_d674c89f1164afd431f41468fd6d814b.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы вошли в пригород Часова Яра, где за год противник возвел серьезные укрепления, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде", - рассказал он. По словам Гагина, в городе противник возвел достаточно серьезный укрепрайон, его территория заминирована. Поэтому продвижение российских военных выверено, главная задача в этом – беречь личный состав, объяснил он. "Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения", – сказал Гагин.В Часов Яре, по его словам, возведены инженерные укрепления, территория заминирована, именно поэтому наступление имеет поэтапный характер. "Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились", - сказал советник Пушилина.При этом, по его словам, российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику. Гагин отметил, что артиллерия и авиация уже поражает украинские ротационные колонны, которые следуют в город."Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – сказал он.При этом говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки украинских войск в городе преждевременно, уточнил Гагин."Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - сказал он.Гагин подчеркнул, что освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.

https://1prime.ru/20240404/vsu-847085909.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

днр