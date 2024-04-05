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Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина - 05.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240405/chasovyar-847095278.html
Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина
Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина - 05.04.2024, ПРАЙМ
Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина
Российские Вооруженные силы вошли в пригород Часова Яра, где за год противник возвел серьезные укрепления, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T07:06+0300
2024-04-05T07:33+0300
спецоперация на украине
днр
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы вошли в пригород Часова Яра, где за год противник возвел серьезные укрепления, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде", - рассказал он. По словам Гагина, в городе противник возвел достаточно серьезный укрепрайон, его территория заминирована. Поэтому продвижение российских военных выверено, главная задача в этом – беречь личный состав, объяснил он. "Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения", – сказал Гагин.В Часов Яре, по его словам, возведены инженерные укрепления, территория заминирована, именно поэтому наступление имеет поэтапный характер. "Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились", - сказал советник Пушилина.При этом, по его словам, российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику. Гагин отметил, что артиллерия и авиация уже поражает украинские ротационные колонны, которые следуют в город."Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – сказал он.При этом говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки украинских войск в городе преждевременно, уточнил Гагин."Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - сказал он.Гагин подчеркнул, что освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.
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днр
Спецоперация на Украине, ДНР
07:06 05.04.2024 (обновлено: 07:33 05.04.2024)
 
Российские военные вошли в пригород Часова Яра, сообщил советник Пушилина

Советник главы ДНР Гагин: российские военные вошли в пригород Часова Яра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки
Эвакуация трофейной бронетехники из Авдеевки - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы вошли в пригород Часова Яра, где за год противник возвел серьезные укрепления, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Иногда это расстояние больше, но, в принципе, это примерно так… Скажем так, мы уже в пригороде", - рассказал он.
По словам Гагина, в городе противник возвел достаточно серьезный укрепрайон, его территория заминирована. Поэтому продвижение российских военных выверено, главная задача в этом – беречь личный состав, объяснил он.
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"Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения", – сказал Гагин.
В Часов Яре, по его словам, возведены инженерные укрепления, территория заминирована, именно поэтому наступление имеет поэтапный характер.
"Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились", - сказал советник Пушилина.
При этом, по его словам, российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику. Гагин отметил, что артиллерия и авиация уже поражает украинские ротационные колонны, которые следуют в город.
"Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – сказал он.
При этом говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки украинских войск в городе преждевременно, уточнил Гагин.
"Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - сказал он.
Гагин подчеркнул, что освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.
 
Спецоперация на УкраинеДНР
 
 
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