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Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе - 24.04.2024, ПРАЙМ
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Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе - 24.04.2024, ПРАЙМ
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину,... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T07:20+0300
2024-04-24T07:30+0300
спецоперация на украине
сша
джо байден
оружие
украина
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину, рассчитывает, что поставки оружия Украине возобновятся на текущей неделе. Об этом говорится в заявлении президента, обнародованном Белым домом.Глава государства, в частности, заявил: "Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе".Ситуация, как отметил президент, требует неотложных мер со стороны США, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также многочисленные беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити. При этом он выразил благодарность Чаку Шумера, Мичу Макконнеллу и всех законодателей в сенате, проголосовавших за законопроект. "Этот закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как (президент РФ - прим. ред.) Путин", - отметил глава Белого дома. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Так, он спровоцировал дипскандал, назвав российского президента "убийцей". При этом Путин, комментируя это высказывание, пожелал президенту США здоровья, отметив при этом, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. С началом СВО на Украине Байден публично называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и заявил, что тот "не может оставаться у власти". Путин уже отвечал на подобные попытки американского президента оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале 2024 года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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сша, джо байден, оружие, украина
Спецоперация на Украине, США, Джо Байден, оружие, УКРАИНА
07:20 24.04.2024 (обновлено: 07:30 24.04.2024)
 
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе

Байден заявил, что планирует возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину, рассчитывает, что поставки оружия Украине возобновятся на текущей неделе. Об этом говорится в заявлении президента, обнародованном Белым домом.
Глава государства, в частности, заявил: "Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе".
Ситуация, как отметил президент, требует неотложных мер со стороны США, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также многочисленные беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.
При этом он выразил благодарность Чаку Шумера, Мичу Макконнеллу и всех законодателей в сенате, проголосовавших за законопроект.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
"Нечто новое". Шольц решил надавить на Байдена из-за Patriot
Вчера, 17:19
"Этот закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как (президент РФ - прим. ред.) Путин", - отметил глава Белого дома.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Так, он спровоцировал дипскандал, назвав российского президента "убийцей". При этом Путин, комментируя это высказывание, пожелал президенту США здоровья, отметив при этом, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. С началом СВО на Украине Байден публично называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и заявил, что тот "не может оставаться у власти".
Путин уже отвечал на подобные попытки американского президента оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале 2024 года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
 
Спецоперация на УкраинеСШАДжо БайденоружиеУКРАИНА
 
 
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