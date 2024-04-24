https://1prime.ru/20240424/svo-847633877.html

Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе

Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе - 24.04.2024, ПРАЙМ

Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе

Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину,... | 24.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-24T07:20+0300

2024-04-24T07:20+0300

2024-04-24T07:30+0300

спецоперация на украине

сша

джо байден

оружие

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg

МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину, рассчитывает, что поставки оружия Украине возобновятся на текущей неделе. Об этом говорится в заявлении президента, обнародованном Белым домом.Глава государства, в частности, заявил: "Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе".Ситуация, как отметил президент, требует неотложных мер со стороны США, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также многочисленные беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити. При этом он выразил благодарность Чаку Шумера, Мичу Макконнеллу и всех законодателей в сенате, проголосовавших за законопроект. "Этот закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как (президент РФ - прим. ред.) Путин", - отметил глава Белого дома. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Так, он спровоцировал дипскандал, назвав российского президента "убийцей". При этом Путин, комментируя это высказывание, пожелал президенту США здоровья, отметив при этом, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. С началом СВО на Украине Байден публично называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и заявил, что тот "не может оставаться у власти". Путин уже отвечал на подобные попытки американского президента оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале 2024 года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".

https://1prime.ru/20240423/sholts-847624728.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, джо байден, оружие, украина