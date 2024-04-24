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Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе - 24.04.2024, ПРАЙМ
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину,... | 24.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-24T07:20+0300
2024-04-24T07:20+0300
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МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину, рассчитывает, что поставки оружия Украине возобновятся на текущей неделе. Об этом говорится в заявлении президента, обнародованном Белым домом.Глава государства, в частности, заявил: "Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе".Ситуация, как отметил президент, требует неотложных мер со стороны США, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также многочисленные беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити. При этом он выразил благодарность Чаку Шумера, Мичу Макконнеллу и всех законодателей в сенате, проголосовавших за законопроект. "Этот закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как (президент РФ - прим. ред.) Путин", - отметил глава Белого дома. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Так, он спровоцировал дипскандал, назвав российского президента "убийцей". При этом Путин, комментируя это высказывание, пожелал президенту США здоровья, отметив при этом, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. С началом СВО на Украине Байден публично называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и заявил, что тот "не может оставаться у власти". Путин уже отвечал на подобные попытки американского президента оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале 2024 года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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сша, джо байден, оружие, украина
Спецоперация на Украине, США, Джо Байден, оружие, УКРАИНА
Байден рассчитывает возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
Байден заявил, что планирует возобновить поставку оружия Киеву на текущей неделе
МОСКВА, 24 апр – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды стран-союзниц, включая Украину, рассчитывает, что поставки оружия Украине возобновятся на текущей неделе. Об этом говорится в заявлении президента, обнародованном Белым домом.
Глава государства, в частности, заявил: "Я подпишу данный законопроект и выступлю с обращением к американскому народу, как только он попадет завтра ко мне на стол, чтобы мы смогли начать отправку оружия и техники на Украину на текущей неделе".
Ситуация, как отметил президент, требует неотложных мер со стороны США, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также многочисленные беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити.
При этом он выразил благодарность Чаку Шумера, Мичу Макконнеллу и всех законодателей в сенате, проголосовавших за законопроект.
"Нечто новое". Шольц решил надавить на Байдена из-за Patriot
"Этот закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как (президент РФ - прим. ред.) Путин", - отметил глава Белого дома.
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Так, он спровоцировал дипскандал, назвав российского президента "убийцей". При этом Путин, комментируя это высказывание, пожелал президенту США здоровья, отметив при этом, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. С началом СВО на Украине Байден публично называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и заявил, что тот "не может оставаться у власти".
Путин уже отвечал на подобные попытки американского президента оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале 2024 года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".