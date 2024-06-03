https://1prime.ru/20240603/iskra-848762525.html

Названа дата презентации и характеристики главной новинки АвтоВАЗа

Названа дата презентации и характеристики главной новинки АвтоВАЗа - 03.06.2024, ПРАЙМ

Названа дата презентации и характеристики главной новинки АвтоВАЗа

Главную новику АвтоВАЗа вскоре покажут публике. "Искра" займет нишу между семействами "Веста" и "Гранта". Основные характеристики пока засекречены, но некоторые | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T12:31+0300

2024-06-03T12:31+0300

2024-06-03T12:31+0300

lada iskra

авто

автоваз

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Главную новику АвтоВАЗа вскоре покажут публике. "Искра" займет нишу между семействами "Веста" и "Гранта". Основные характеристики пока засекречены, но некоторые из них перечислил портал Autonews.Подготовка к выпуску Lada Iskra начиналась еще при содействии французских коллег из концерна Renault. Однако после ухода иностранцев российскому производителю пришлось локализовать производства некоторых компонентов. При этом моторы и трансмиссии останутся старыми. По размерам Iskra она будет уступать флагманской Vesta, но превосходить бюджетную Granta.Сроки серийного запуска все еще неизвестны, зато названа дата презентация модели - 5 июня 2024 года на Петербургском экономическом форуме. Экземпляры, предназначенные для тестов, АвтоВАЗ собрал еще в начале 2024 года. В продажу Iskra поступят в нескольких вариантах исполнения: заявлены седан, универсал и его "внедорожная" версия.Между тем, АвтоВАЗ предложил прописать в законе критерии локализации для получения государственных субсидий. По данным "Газеты.ру", руководство холдинга считает, что некоторые российские производители используют так называемую "фейковую отверточную сборку", что нарушает честную конкуренцию на авторынке.

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lada iskra, авто, автоваз, спрос на легковые авто