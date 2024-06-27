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В России станет сложнее покупать автомобили с 1 июля
В России станет сложнее покупать автомобили с 1 июля - 27.06.2024, ПРАЙМ
В России станет сложнее покупать автомобили с 1 июля
Российские дилеры ожидают сокращения авторынка на восемь-десять процентов из-за решения Центробанка ограничить автокредитование и повысить надбавки к... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:28+0300
2024-06-27T13:28+0300
2024-06-27T13:28+0300
авто
спрос на легковые авто
банк россии
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские дилеры ожидают сокращения авторынка на восемь-десять процентов из-за решения Центробанка ограничить автокредитование и повысить надбавки к коэффициентам риска, сообщают "Известия". Ожидается, что с 1 июля банки будут предоставлять меньше автокредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. По словам вице-президента ассоциации РОАД Алексея Григорьева, ужесточение требований к заемщикам и введение надбавок ЦБ может критично отразиться на продажах транспортных средств.При этом средний размер автомобильного кредита в России в мае вырос на 3,3 процента относительно показателя за аналогичный период годом ранее, до 1,42 миллиона рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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авто, спрос на легковые авто, банк россии
Авто, спрос на легковые авто, Банк России
В России станет сложнее покупать автомобили с 1 июля
РОАД: продажи автомобилей в России могут упасть на 8-10%