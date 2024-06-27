https://1prime.ru/20240627/hyundai-849542749.html
Hyundai представил новый и самый доступный электрокар
Hyundai представил новый и самый доступный электрокар - 27.06.2024, ПРАЙМ
Hyundai представил новый и самый доступный электрокар
Компания Hyundai представила самый доступный электрокар в своей линейке. Его назвали Inster. Корейцы не ограничились простой процедурой изъятия ДВС и коробки и... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:50+0300
2024-06-27T13:50+0300
2024-06-27T13:50+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Компания Hyundai представила самый доступный электрокар в своей линейке. Его назвали Inster. Корейцы не ограничились простой процедурой изъятия ДВС и коробки и заменой их на электрическую трансмиссию, пишет "Российская газета". В салоне два дисплея: цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и такого же размер мультимедиа. Селектор трансмиссии у Hyundai Inster, как у многих электрокаров, расположен на рулевой колонке. Объём багажного отделения 280 литров, но при сложенных задних сиденьях увеличивается до 351 литра.В движение Hyundai Inster в начальной комплектации приводится электромотором мощностью 97 лошадиных сил и крутящим моментом 147 Нм. Ёмкость аккумулятора составляет 42 кВт·ч, которой хватит на 300 километров.Ранее стали известны детали нового электрического варианта внедорожника Niva Travel. Автомобиль не имеет ДВС и механической коробки передач, вместо них установлен электромотор, подключенный к раздаточной коробке через промежуточный вал. Двигатель выдает 163 лошадиных сил в пике, а в номинале – 82 лошадиные силы.
https://1prime.ru/20240625/elektromobil-849481993.html
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авто, hyundai, электромобили
Авто, Hyundai, электромобили
Hyundai представил новый и самый доступный электрокар
Hyundai представил доступный электрокар Inster