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Hyundai представил новый и самый доступный электрокар - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Hyundai представил новый и самый доступный электрокар
Hyundai представил новый и самый доступный электрокар - 27.06.2024, ПРАЙМ
Hyundai представил новый и самый доступный электрокар
Компания Hyundai представила самый доступный электрокар в своей линейке. Его назвали Inster. Корейцы не ограничились простой процедурой изъятия ДВС и коробки и... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:50+0300
2024-06-27T13:50+0300
авто
hyundai
электромобили
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Компания Hyundai представила самый доступный электрокар в своей линейке. Его назвали Inster. Корейцы не ограничились простой процедурой изъятия ДВС и коробки и заменой их на электрическую трансмиссию, пишет "Российская газета". В салоне два дисплея: цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и такого же размер мультимедиа. Селектор трансмиссии у Hyundai Inster, как у многих электрокаров, расположен на рулевой колонке. Объём багажного отделения 280 литров, но при сложенных задних сиденьях увеличивается до 351 литра.В движение Hyundai Inster в начальной комплектации приводится электромотором мощностью 97 лошадиных сил и крутящим моментом 147 Нм. Ёмкость аккумулятора составляет 42 кВт·ч, которой хватит на 300 километров.Ранее стали известны детали нового электрического варианта внедорожника Niva Travel. Автомобиль не имеет ДВС и механической коробки передач, вместо них установлен электромотор, подключенный к раздаточной коробке через промежуточный вал. Двигатель выдает 163 лошадиных сил в пике, а в номинале – 82 лошадиные силы.
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авто, hyundai, электромобили
Авто, Hyundai, электромобили
13:50 27.06.2024
 
Hyundai представил новый и самый доступный электрокар

Hyundai представил доступный электрокар Inster

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Компания Hyundai представила самый доступный электрокар в своей линейке. Его назвали Inster. Корейцы не ограничились простой процедурой изъятия ДВС и коробки и заменой их на электрическую трансмиссию, пишет "Российская газета".
В салоне два дисплея: цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и такого же размер мультимедиа. Селектор трансмиссии у Hyundai Inster, как у многих электрокаров, расположен на рулевой колонке. Объём багажного отделения 280 литров, но при сложенных задних сиденьях увеличивается до 351 литра.
В движение Hyundai Inster в начальной комплектации приводится электромотором мощностью 97 лошадиных сил и крутящим моментом 147 Нм. Ёмкость аккумулятора составляет 42 кВт·ч, которой хватит на 300 километров.
Ранее стали известны детали нового электрического варианта внедорожника Niva Travel. Автомобиль не имеет ДВС и механической коробки передач, вместо них установлен электромотор, подключенный к раздаточной коробке через промежуточный вал. Двигатель выдает 163 лошадиных сил в пике, а в номинале – 82 лошадиные силы.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
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АвтоHyundaiэлектромобили
 
 
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