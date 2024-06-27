https://1prime.ru/20240627/indoneziya-849526640.html
Индонезия намерена разрешить оплачивать турсбор на Бали картой "Мир"
Индонезия намерена разрешить оплачивать турсбор на Бали картой "Мир" - 27.06.2024, ПРАЙМ
Индонезия намерена разрешить оплачивать турсбор на Бали картой "Мир"
Министерство туризма Индонезии хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T05:09+0300
2024-06-27T05:09+0300
2024-06-27T05:09+0300
экономика
карта "мир"
бали
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/02/831530209_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e402449b6c5471b5eaa4d635ae11cb49.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Министерство туризма Индонезии хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно. Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. Новое правило действует уже несколько месяцев, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор. Одной из проблемой для туристов из России является то, что сбор невозможно оплатить заранее из-за отсутствия возможности пользоваться картами Visa и MasterCard. По словам Уно, на настоящий момент около 60% туристов уже заплатили сбор, используя платежные системы Visa, MasterCard, American Express, банковские переводы, приложение или систему платежей QRIS. "Но это варианты, которые не доступны большинству российских туристов. К нам приезжает много туристов из России, и для того чтобы они могли оплатить сбор перед отъездом, я настоятельно рекомендую включить в систему оплаты сбора российскую платежную систему "Мир". Я предложу правительству провинции включить это в систему, чтобы повысить эффективность оплаты и облегчить российским туристам выполнение требования по уплате сбора", - заявил министр. По его словам, нововведение можно ждать уже в августе - именно тогда пройдет первая эвалюация политики туристического сбора. "Эта политика сбора призвана укрепить балийскую культуру и помочь справиться с отходами и воздействием туризма на окружающую среду. Но она все еще находится на ранней стадии, она претерпит некоторые корректировки после рассмотрения через шесть месяцев с момента ее реализации, я думаю, она будет пересмотрена в августе. Думаю, тогда мы добавим туда и другие варианты оплаты", - пояснил Уно. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240606/karta-848933151.html
бали
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83153/02/831530209_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a3ad58606391b63d9e75d26e9d70c83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карта "мир", бали
Экономика, карта "Мир", Бали
Индонезия намерена разрешить оплачивать турсбор на Бали картой "Мир"
В Индонезии намерены включить карты "Мир" в способы оплаты турсбора на Бали
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Министерство туризма Индонезии хочет включить карты российский платежной системы "Мир" в качестве способа оплаты туристического сбора на Бали, это может быть сделано уже в августе, заявил в интервью РИА Новости министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.
Власти Бали начали взимать туристический сбор с иностранных посетителей курорта 14 февраля, его размер составляет 150 тысяч индонезийских рупий, или 10 долларов. Новое правило действует уже несколько месяцев, однако эффективность меры находится под сомнением - далеко не все туристы добросовестно оплачивают сбор. Одной из проблемой для туристов из России является то, что сбор невозможно оплатить заранее из-за отсутствия возможности пользоваться картами Visa и MasterCard.
По словам Уно, на настоящий момент около 60% туристов уже заплатили сбор, используя платежные системы Visa, MasterCard, American Express, банковские переводы, приложение или систему платежей QRIS.
"Но это варианты, которые не доступны большинству российских туристов. К нам приезжает много туристов из России, и для того чтобы они могли оплатить сбор перед отъездом, я настоятельно рекомендую включить в систему оплаты сбора российскую платежную систему "Мир". Я предложу правительству провинции включить это в систему, чтобы повысить эффективность оплаты и облегчить российским туристам выполнение требования по уплате сбора", - заявил министр.
В Азербайджане уже работают карты "МИР", заявили в МИД
По его словам, нововведение можно ждать уже в августе - именно тогда пройдет первая эвалюация политики туристического сбора.
"Эта политика сбора призвана укрепить балийскую культуру и помочь справиться с отходами и воздействием туризма на окружающую среду. Но она все еще находится на ранней стадии, она претерпит некоторые корректировки после рассмотрения через шесть месяцев с момента ее реализации, я думаю, она будет пересмотрена в августе. Думаю, тогда мы добавим туда и другие варианты оплаты", - пояснил Уно.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.