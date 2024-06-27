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В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс

В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс - 27.06.2024, ПРАЙМ

В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал сообщениях про отправку инженерных войск из Северной Кореи на Донбасс. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T12:03+0300

2024-06-27T12:03+0300

2024-06-27T12:03+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал сообщениях про отправку инженерных войск из Северной Кореи на Донбасс."Нет, я не знаю, о чем идет речь", - ответил Песков. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

https://1prime.ru/20240619/putin-849299798.html

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дмитрий песков, кремль, донецк, сво, кндр, донбасс