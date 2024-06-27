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В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс - 27.06.2024, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс
В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс - 27.06.2024, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал сообщениях про отправку инженерных войск из Северной Кореи на Донбасс. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T12:03+0300
2024-06-27T12:03+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал сообщениях про отправку инженерных войск из Северной Кореи на Донбасс."Нет, я не знаю, о чем идет речь", - ответил Песков. Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
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дмитрий песков, кремль, донецк, сво, кндр, донбасс
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Кремль, Донецк, СВО, КНДР, ДОНБАСС
12:03 27.06.2024
 
В Кремле ответили на вопрос об отправке инженерных войск из КНДР в Донбасс

Песков заявил, что не знает об "отправке" инженерных войск в Донецк из КНДР

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф
© POOL
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал сообщениях про отправку инженерных войск из Северной Кореи на Донбасс.
"Нет, я не знаю, о чем идет речь", - ответил Песков.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.
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19 июня, 12:26
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковКремльДонецкСВОКНДРДОНБАСС
 
 
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