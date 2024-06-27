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Семьям погибших из-за схода вагонов в Коми выплатят более 4 млн рублей
Семьям погибших из-за схода вагонов в Коми выплатят более 4 млн рублей - 27.06.2024, ПРАЙМ
Семьям погибших из-за схода вагонов в Коми выплатят более 4 млн рублей
Страховые выплаты в 2,025 миллиона рублей и допвыплаты от РЖД получат родственники погибших из-за схода вагонов в Коми, сообщили РЖД. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T09:32+0300
2024-06-27T09:32+0300
2024-06-27T09:32+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Страховые выплаты в 2,025 миллиона рублей и допвыплаты от РЖД получат родственники погибших из-за схода вагонов в Коми, сообщили РЖД. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск 26 июня сошли с рельсов на перегоне в Коми. Как сообщал губернатор региона Владимир Уйба, в там находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, всего 215 человек. Согласно последним данным, 46 человек обратились за медицинской помощью, десять пострадавших госпитализировали, два человека погибли, судьба еще одного неизвестна. РЖД сообщили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей, в также дополнительно по два миллиона от компании. "Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 миллиону рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей", - добавили в сообщении.
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коми, ржд, погибшие, пострадавшие, выплаты
Происшествия, КОМИ, РЖД, погибшие, пострадавшие, выплаты
Семьям погибших из-за схода вагонов в Коми выплатят более 4 млн рублей
Семьи погибших из-за схода вагонов в Коми получат страховые выплаты и выплаты от РЖД
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Страховые выплаты в 2,025 миллиона рублей и допвыплаты от РЖД получат родственники погибших из-за схода вагонов в Коми, сообщили РЖД.
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск 26 июня сошли с рельсов на перегоне в Коми. Как сообщал губернатор региона Владимир Уйба, в там находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, всего 215 человек.
Согласно последним данным, 46 человек обратились за медицинской помощью, десять пострадавших госпитализировали, два человека погибли, судьба еще одного неизвестна.
Семьям погибших в Севастополе выплатят по миллиону рублей
РЖД сообщили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 миллиона рублей, в также дополнительно по два миллиона от компании.
"Пострадавшим, которые были госпитализированы, будет выплачено по 1 миллиону рублей, остальным пострадавшим – по 500 тысяч рублей", - добавили в сообщении.