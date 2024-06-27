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Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон
Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон - 27.06.2024, ПРАЙМ
Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон
В Крыму 1 июля откроется первый официальный дилерский центр китайской марки Oting. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на релиз компании Sinomach Automobile. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T13:36+0300
2024-06-27T13:36+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
крым
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Крыму 1 июля откроется первый официальный дилерский центр китайской марки Oting. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на релиз компании Sinomach Automobile.В Севастополе будет представлен внедорожник Oting "Паладин", который создан на платформе Nissan Terra. Стоимость машины в базовой комплектации составляет 3,8 миллиона рублей. Ранее стало известно, что Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе, говорится в сообщении компании.
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, крым
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, КРЫМ
13:36 27.06.2024
 
Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон

"Известия": в Крыму 1 июля откроют автосалон китайской марки Oting

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост полностью открыли для автомобильного движения
Крымский мост полностью открыли для автомобильного движения - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Крыму 1 июля откроется первый официальный дилерский центр китайской марки Oting. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на релиз компании Sinomach Automobile.
В Севастополе будет представлен внедорожник Oting "Паладин", который создан на платформе Nissan Terra. Стоимость машины в базовой комплектации составляет 3,8 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе, говорится в сообщении компании.
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