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Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон

Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон - 27.06.2024, ПРАЙМ

Китайские авто теперь и в Крыму - там откроется первый официальный салон

В Крыму 1 июля откроется первый официальный дилерский центр китайской марки Oting. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на релиз компании Sinomach Automobile. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:36+0300

2024-06-27T13:36+0300

2024-06-27T13:36+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

крым

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Крыму 1 июля откроется первый официальный дилерский центр китайской марки Oting. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на релиз компании Sinomach Automobile.В Севастополе будет представлен внедорожник Oting "Паладин", который создан на платформе Nissan Terra. Стоимость машины в базовой комплектации составляет 3,8 миллиона рублей. Ранее стало известно, что Tele2 первым из российских операторов осенью отменит роуминговую наценку в Крыму и Севастополе, во время пребывания там абонентов минуты и гигабайты будут тарифицироваться как в домашнем регионе, говорится в сообщении компании.

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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, крым