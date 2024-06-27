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Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех - 27.06.2024, ПРАЙМ
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Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех - 27.06.2024, ПРАЙМ
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех
Тело третьего погибшего обнаружили на месте крушения поезда в Коми, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:27+0300
2024-06-27T15:27+0300
происшествия
коми
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Тело третьего погибшего обнаружили на месте крушения поезда в Коми, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск 26 июня сошли с рельсов на перегоне в Коми. Как сообщал губернатор региона Владимир Уйба, там находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, всего 215 человек.Согласно последним данным, 46 человек обратились за медицинской помощью, десять пострадавших госпитализировали. Утром в четверг сообщалось, что экстренные службы обнаружили тела двоих человек."Найдено тело третьего погибшего", - рассказал РИА Новости собеседник.По его словам, следственно-оперативная группа продолжает работу на месте.
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коми, погибшие
Происшествия, КОМИ, погибшие
15:27 27.06.2024
 
Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

Экстренные службы: число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

© Северо-Западная транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Северо-Западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Тело третьего погибшего обнаружили на месте крушения поезда в Коми, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск 26 июня сошли с рельсов на перегоне в Коми. Как сообщал губернатор региона Владимир Уйба, там находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, всего 215 человек.
Согласно последним данным, 46 человек обратились за медицинской помощью, десять пострадавших госпитализировали. Утром в четверг сообщалось, что экстренные службы обнаружили тела двоих человек.
"Найдено тело третьего погибшего", - рассказал РИА Новости собеседник.
По его словам, следственно-оперативная группа продолжает работу на месте.
 
ПроисшествияКОМИпогибшие
 
 
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