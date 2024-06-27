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Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех - 27.06.2024, ПРАЙМ

Число погибших при крушении пассажирского поезда в Коми достигло трех

Тело третьего погибшего обнаружили на месте крушения поезда в Коми, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T15:27+0300

2024-06-27T15:27+0300

2024-06-27T15:27+0300

происшествия

коми

погибшие

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Тело третьего погибшего обнаружили на месте крушения поезда в Коми, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск 26 июня сошли с рельсов на перегоне в Коми. Как сообщал губернатор региона Владимир Уйба, там находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, всего 215 человек.Согласно последним данным, 46 человек обратились за медицинской помощью, десять пострадавших госпитализировали. Утром в четверг сообщалось, что экстренные службы обнаружили тела двоих человек."Найдено тело третьего погибшего", - рассказал РИА Новости собеседник.По его словам, следственно-оперативная группа продолжает работу на месте.

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коми, погибшие