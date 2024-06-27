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При сходе поезда в Коми погибла 16-летняя девочка, подтвердил СК - 27.06.2024, ПРАЙМ
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При сходе поезда в Коми погибла 16-летняя девочка, подтвердил СК
При сходе поезда в Коми погибла 16-летняя девочка, подтвердил СК - 27.06.2024, ПРАЙМ
При сходе поезда в Коми погибла 16-летняя девочка, подтвердил СК
Третьей погибшей при сходе поезда в Коми оказалась шестнадцатилетняя девочка, подтвердили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на... | 27.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-27T15:49+0300
2024-06-27T15:49+0300
происшествия
коми
погибшие
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Третьей погибшей при сходе поезда в Коми оказалась шестнадцатилетняя девочка, подтвердили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.Ранее представитель экстренных служб заявил агентству РИА Новости, что было обнаружено третье тело погибшего. Ранее утром сообщалось, что погибли два человека."Нашли третью погибшую. Это девочка 16-ти лет", - рассказали РИА Новости.Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск 26 июня сошли с рельсов на перегоне в Коми.
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коми, погибшие
Происшествия, КОМИ, погибшие
15:49 27.06.2024
 
При сходе поезда в Коми погибла 16-летняя девочка, подтвердил СК

СК: найдено тело третьей погибшей при сходе поезда в Коми, это девочка 16 лет

© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры | Перейти в медиабанкВ Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
© Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Третьей погибшей при сходе поезда в Коми оказалась шестнадцатилетняя девочка, подтвердили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Ранее представитель экстренных служб заявил агентству РИА Новости, что было обнаружено третье тело погибшего. Ранее утром сообщалось, что погибли два человека.
"Нашли третью погибшую. Это девочка 16-ти лет", - рассказали РИА Новости.
Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск 26 июня сошли с рельсов на перегоне в Коми.
 
ПроисшествияКОМИпогибшие
 
 
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