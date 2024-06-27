https://1prime.ru/20240627/skoda-849540277.html

Автоэксперт раскрыл, как машины Skoda возвращаются в Россию

Автоэксперт раскрыл, как машины Skoda возвращаются в Россию - 27.06.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт раскрыл, как машины Skoda возвращаются в Россию

Возвращение Skoda на российский рынок, хотя и неофициальное, было запланировано на начало лета. Об этом порталу "АвтоВзгляд" рассказал основатель автомобильного | 27.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-27T13:01+0300

2024-06-27T13:01+0300

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авто

спрос на легковые авто

skoda

казахстан

киргизия

утильсбор

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Возвращение Skoda на российский рынок, хотя и неофициальное, было запланировано на начало лета. Об этом порталу "АвтоВзгляд" рассказал основатель автомобильного маркетплейса CarClick Сергей Пиголкин.Автоэксперт обратил внимание на то, что недавно городе Костанае в Казахстане заработал завод Allur. Он занимается крупноузловой сборкой Octavia и Kodiaq. При этом мощность предприятия явно превышает потребности казахского рынка. По мнению Пиголкина, бизнес-план предприятия, скорее всего, подразумевал достаточно масштабные поставки в Россию. "Теперь ходят слухи — официальных бумаг и решений пока нет — что с 1 июля чешские авто можно будет ввозить к нам только после полной уплаты таможенной пошлины, как это ранее было сделано в отношении машин из Киргизии", - отметил автоэксперт. Ранее сообщалось, что в России подешевели Skoda, Audi и Honda, ввезённые по параллельному импорту. В частности, дилер из северной части Москвы снизил цену на популярный кроссовер Skoda Kodiaq до 5,5 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240606/skoda-848905318.html

казахстан

киргизия

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авто, спрос на легковые авто, skoda, казахстан, киргизия, утильсбор