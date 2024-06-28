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Раскрыты старт продаж и цена Lada Iskra - 28.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты старт продаж и цена Lada Iskra
Раскрыты старт продаж и цена Lada Iskra - 28.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыты старт продаж и цена Lada Iskra
Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков рассказал о трудностях локализации Lada Iskra, подсчитал, во сколько обошлась АвтоВАЗу эта процедура, а также... | 28.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-28T11:48+0300
2024-06-28T11:48+0300
авто
спрос на легковые авто
автоваз
lada
lada iskra
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков рассказал о трудностях локализации Lada Iskra, подсчитал, во сколько обошлась АвтоВАЗу эта процедура, а также предположил, когда новинка появится в продаже.Презентуя "Искру", создатели говорили, что производство стартует в начале следующего года, причём седан, универсал и его кросс-версию запустят одновременно. Кадаков предполагает, что речь идёт о январе, значит, продажи могут стартовать уже весной 2025-го. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГлава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей. По мнению главреда "За рулём", цена Lada Iskra в следующем году может составить 1,15 млн рублей за базовую версию и около 1,5 млн рублей за топ-модификации.Новая модель АвтоВАЗА ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, говорил Соколов. Сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44.
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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada, lada iskra
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada, Lada Iskra
11:48 28.06.2024
 
Раскрыты старт продаж и цена Lada Iskra

Главред "За рулем" Кадаков раскрыл, когда стартуют продажи Lada Iskra

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков рассказал о трудностях локализации Lada Iskra, подсчитал, во сколько обошлась АвтоВАЗу эта процедура, а также предположил, когда новинка появится в продаже.
Презентуя "Искру", создатели говорили, что производство стартует в начале следующего года, причём седан, универсал и его кросс-версию запустят одновременно. Кадаков предполагает, что речь идёт о январе, значит, продажи могут стартовать уже весной 2025-го.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей. По мнению главреда "За рулём", цена Lada Iskra в следующем году может составить 1,15 млн рублей за базовую версию и около 1,5 млн рублей за топ-модификации.
Новая модель АвтоВАЗА ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, говорил Соколов. Сейчас средний возраст владельца Lada 42 года, недавно был 44.
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Автоспрос на легковые автоАвтоВАЗLadaLada Iskra
 
 
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