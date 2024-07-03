https://1prime.ru/20240703/avtovaz-849692881.html

Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года

Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года - 03.07.2024, ПРАЙМ

Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года

Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:40+0300

2024-07-03T12:40+0300

2024-07-03T12:40+0300

авто

спрос на легковые авто

автоваз

lada largus

lada vesta

niva

максим соколов

https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada Niva с приставкой Sport, пишет портал Motor.Обещанной новинкой, которая появится в третьем квартале, станет электрический Lada Largus. На АвтоВАЗе его называют "самым локализованным российским электромобилем".В конце года появится Vesta с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. Параллельно Granta вернут климат- и круиз-контроль, а также обновят материалы отделки.Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость Lada Iskra - 1-1,2 млн рублей. Новая модель АвтоВАЗА ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, говорил Соколов.

https://1prime.ru/20240628/iskra-849570683.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada largus, lada vesta, niva, максим соколов