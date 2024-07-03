https://1prime.ru/20240703/avtovaz-849692881.html
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года - 03.07.2024, ПРАЙМ
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года
Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:40+0300
2024-07-03T12:40+0300
2024-07-03T12:40+0300
авто
спрос на легковые авто
автоваз
lada largus
lada vesta
niva
максим соколов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada Niva с приставкой Sport, пишет портал Motor.Обещанной новинкой, которая появится в третьем квартале, станет электрический Lada Largus. На АвтоВАЗе его называют "самым локализованным российским электромобилем".В конце года появится Vesta с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. Параллельно Granta вернут климат- и круиз-контроль, а также обновят материалы отделки.Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость Lada Iskra - 1-1,2 млн рублей. Новая модель АвтоВАЗА ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, говорил Соколов.
https://1prime.ru/20240628/iskra-849570683.html
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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada largus, lada vesta, niva, максим соколов
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada Largus, Lada Vesta, Niva, Максим Соколов
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года
Motor: среди новинок АвтоВАЗа в 2024-м Largus Cross и семиместный универсал