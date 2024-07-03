Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/avtovaz-849692881.html
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года - 03.07.2024, ПРАЙМ
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года
Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:40+0300
2024-07-03T12:40+0300
авто
спрос на легковые авто
автоваз
lada largus
lada vesta
niva
максим соколов
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada Niva с приставкой Sport, пишет портал Motor.Обещанной новинкой, которая появится в третьем квартале, станет электрический Lada Largus. На АвтоВАЗе его называют "самым локализованным российским электромобилем".В конце года появится Vesta с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. Параллельно Granta вернут климат- и круиз-контроль, а также обновят материалы отделки.Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость Lada Iskra - 1-1,2 млн рублей. Новая модель АвтоВАЗА ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, говорил Соколов.
https://1prime.ru/20240628/iskra-849570683.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada largus, lada vesta, niva, максим соколов
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada Largus, Lada Vesta, Niva, Максим Соколов
12:40 03.07.2024
 
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года

Motor: среди новинок АвтоВАЗа в 2024-м Largus Cross и семиместный универсал

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada Niva с приставкой Sport, пишет портал Motor.
Обещанной новинкой, которая появится в третьем квартале, станет электрический Lada Largus. На АвтоВАЗе его называют "самым локализованным российским электромобилем".
В конце года появится Vesta с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями. Параллельно Granta вернут климат- и круиз-контроль, а также обновят материалы отделки.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость Lada Iskra - 1-1,2 млн рублей. Новая модель АвтоВАЗА ориентирована на молодое поколение, в частности она отлично подойдет в качестве первого автомобиля, говорил Соколов.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Раскрыты старт продаж и цена Lada Iskra
28 июня, 11:48
 
Автоспрос на легковые автоАвтоВАЗLada LargusLada VestaNivaМаксим Соколов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала