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Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке

Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке - 09.07.2024, ПРАЙМ

Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке

Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T14:42+0300

2024-07-09T14:42+0300

2024-07-09T14:49+0300

авто

бренд

россия

китайские авто

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом сообщает издание "Фонтанка".Как отмечается в публикации, на 1 июня 2024 года на российский рынок вышли 60 брендов, из них 29 зашли в страну официально, а 25 не инмеют дилерских центров.Однако, по мнению эксперта, ситуация не такая положительная."Только первые 15 брендов останутся на рынке. Премиум-сегмент, может быть, тоже останется, а средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится", - сказал Подщеколдин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бренд, россия, китайские авто