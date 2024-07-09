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Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке
Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке - 09.07.2024, ПРАЙМ
Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке
Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:42+0300
2024-07-09T14:49+0300
авто
бренд
россия
китайские авто
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом сообщает издание "Фонтанка".Как отмечается в публикации, на 1 июня 2024 года на российский рынок вышли 60 брендов, из них 29 зашли в страну официально, а 25 не инмеют дилерских центров.Однако, по мнению эксперта, ситуация не такая положительная."Только первые 15 брендов останутся на рынке. Премиум-сегмент, может быть, тоже останется, а средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится", - сказал Подщеколдин.
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авто, бренд, россия, китайские авто
Авто, бренд, РОССИЯ, китайские авто
14:42 09.07.2024 (обновлено: 14:49 09.07.2024)
 
Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке

Автоэксперт Подщеколдин: в России насчитали 60 китайских автобрендов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
Как отмечается в публикации, на 1 июня 2024 года на российский рынок вышли 60 брендов, из них 29 зашли в страну официально, а 25 не инмеют дилерских центров.
Однако, по мнению эксперта, ситуация не такая положительная.
"Только первые 15 брендов останутся на рынке. Премиум-сегмент, может быть, тоже останется, а средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится", - сказал Подщеколдин.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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