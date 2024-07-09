https://1prime.ru/20240709/avto-849951791.html
Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке
Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке - 09.07.2024, ПРАЙМ
Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке
Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T14:42+0300
2024-07-09T14:42+0300
2024-07-09T14:49+0300
авто
бренд
россия
китайские авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_951c5174061ac9ac5da1765bb4123f68.jpg
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом сообщает издание "Фонтанка".Как отмечается в публикации, на 1 июня 2024 года на российский рынок вышли 60 брендов, из них 29 зашли в страну официально, а 25 не инмеют дилерских центров.Однако, по мнению эксперта, ситуация не такая положительная."Только первые 15 брендов останутся на рынке. Премиум-сегмент, может быть, тоже останется, а средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится", - сказал Подщеколдин.
https://1prime.ru/20240709/aktsiz-849950144.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_af39855b7788e48f8c83c17d4ceb8589.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, бренд, россия, китайские авто
Авто, бренд, РОССИЯ, китайские авто
Названо число брендов китайских автомобилей на российском рынке
Автоэксперт Подщеколдин: в России насчитали 60 китайских автобрендов
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ.
Президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что на текущий момент в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Об этом сообщает издание "Фонтанка"
.
Как отмечается в публикации, на 1 июня 2024 года на российский рынок вышли 60 брендов, из них 29 зашли в страну официально, а 25 не инмеют дилерских центров.
Однако, по мнению эксперта, ситуация не такая положительная.
"Только первые 15 брендов останутся на рынке. Премиум-сегмент, может быть, тоже останется, а средний сегмент просто не удержится. Или обанкротится", - сказал Подщеколдин.
ГД во II чтении поддержала индексацию акцизов на авто, мотоциклы и бензин