https://1prime.ru/20240709/kirgiziya-849939727.html

Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир"

Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир" - 09.07.2024, ПРАЙМ

Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир"

Киргизия и Россия обсудят на межправкомиссии в среду возобновление работы платежной системы "Мир" в республике, заявил РИА Новости министр экономики и коммерции | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:44+0300

2024-07-09T11:44+0300

2024-07-09T11:44+0300

россия

киргизия

карта "мир"

https://cdnn.1prime.ru/img/83909/60/839096032_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_edcec59cece496c19ec0c430c31e8401.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Киргизия и Россия обсудят на межправкомиссии в среду возобновление работы платежной системы "Мир" в республике, заявил РИА Новости министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев. "Завтра у нас заседание межправительственной комиссии с Российской Федерацией. Одним из вопросов как раз будет возобновление платежной системы", - сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром". Амангельдиев добавил, что беспрецедентные санкции, которые применяются в отношении Российской Федерации, находят отражение и в экономике Киргизии. Впервые часть киргизских коммерческих банков из-за угрозы введения санкций со стороны западных государств объявила об отказе обслуживания карт "Мир" еще осенью 2022 года. В феврале 2024 года США ввели санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". В целях минимизации риска вторичных санкций киргизский Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) вынужден было принять решение об отказе проведения операций с картами "Мир" на территории республики. С апреля текущего года пользователям таких карт стало недоступно их обслуживание в эквайринговых устройствах, а также перестали проводиться операции по переводу средств с карты на карту и интернет-платежи.

https://1prime.ru/20240706/indoneziya-849878123.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киргизия, карта "мир"