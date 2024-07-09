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Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир"
Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир" - 09.07.2024, ПРАЙМ
Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир"
Киргизия и Россия обсудят на межправкомиссии в среду возобновление работы платежной системы "Мир" в республике, заявил РИА Новости министр экономики и коммерции | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:44+0300
2024-07-09T11:44+0300
2024-07-09T11:44+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Киргизия и Россия обсудят на межправкомиссии в среду возобновление работы платежной системы "Мир" в республике, заявил РИА Новости министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев. "Завтра у нас заседание межправительственной комиссии с Российской Федерацией. Одним из вопросов как раз будет возобновление платежной системы", - сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром". Амангельдиев добавил, что беспрецедентные санкции, которые применяются в отношении Российской Федерации, находят отражение и в экономике Киргизии. Впервые часть киргизских коммерческих банков из-за угрозы введения санкций со стороны западных государств объявила об отказе обслуживания карт "Мир" еще осенью 2022 года. В феврале 2024 года США ввели санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". В целях минимизации риска вторичных санкций киргизский Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) вынужден было принять решение об отказе проведения операций с картами "Мир" на территории республики. С апреля текущего года пользователям таких карт стало недоступно их обслуживание в эквайринговых устройствах, а также перестали проводиться операции по переводу средств с карты на карту и интернет-платежи.
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россия, киргизия, карта "мир"
РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, карта "Мир"
Киргизия и Россия обсудят возобновление работы карт "Мир"
Киргизия и Россия намерены обсудить возобновление работы карт "Мир"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл - ПРАЙМ. Киргизия и Россия обсудят на межправкомиссии в среду возобновление работы платежной системы "Мир" в республике, заявил РИА Новости министр экономики и коммерции Киргизии Данияр Амангельдиев.
"Завтра у нас заседание межправительственной комиссии с Российской Федерацией. Одним из вопросов как раз будет возобновление платежной системы", - сказал он в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром".
Амангельдиев добавил, что беспрецедентные санкции, которые применяются в отношении Российской Федерации, находят отражение и в экономике Киргизии.
Впервые часть киргизских коммерческих банков из-за угрозы введения санкций со стороны западных государств объявила об отказе обслуживания карт "Мир" еще осенью 2022 года.
В феврале 2024 года США ввели санкции против АО "Национальная система платежных карт", оператора карт платежной системы "Мир". В целях минимизации риска вторичных санкций киргизский Межбанковский процессинговый центр (МПЦ) вынужден было принять решение об отказе проведения операций с картами "Мир" на территории республики. С апреля текущего года пользователям таких карт стало недоступно их обслуживание в эквайринговых устройствах, а также перестали проводиться операции по переводу средств с карты на карту и интернет-платежи.
Российский посол призвал Индонезию быть решительнее в вопросе карт "Мир"