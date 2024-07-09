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ВС России ударили по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье
ВС России ударили по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье - 09.07.2024, ПРАЙМ
ВС России ударили по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье
Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", которая участвовала в обстрелах Донецка, попали под удар ВС России в Запорожье. Об этом... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T08:59+0300
2024-07-09T08:59+0300
2024-07-09T08:59+0300
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ДОНЕЦК, 9 июл - ПРАЙМ. Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", которая участвовала в обстрелах Донецка, попали под удар ВС России в Запорожье. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка", — рассказал он в беседе с изданием.Он отметил, что в результате удара была уничтожена техника НАТО, примерно 40 солдат ВСУ погибли, около сотни получили ранения. Подпольщики также сообщили, что на территории воинской части располагаются ангары с техникой, ремонтные боксы и склад боеприпасов, который сдетонировал.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Донецк
ВС России ударили по обстреливающей Донецк бригаде ВСУ в Запорожье
Лебедев: в Запорожье ударили по бригаде ВСУ, причастной к обстрелам Донецка
ДОНЕЦК, 9 июл - ПРАЙМ. Бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", которая участвовала в обстрелах Донецка, попали под удар ВС России в Запорожье. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилеты были по территории 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Знаменита эта бригада террористическими обстрелами Донецка", — рассказал он в беседе с изданием.
Он отметил, что в результате удара была уничтожена техника НАТО, примерно 40 солдат ВСУ погибли, около сотни получили ранения. Подпольщики также сообщили, что на территории воинской части располагаются ангары с техникой, ремонтные боксы и склад боеприпасов, который сдетонировал.
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