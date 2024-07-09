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Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России
Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России - 09.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России
Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко назвал "Российской газете" пять интересных кроссоверов, которые обделены... | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:03+0300
2024-07-09T13:03+0300
авто
подержанные авто
кроссовер
внедорожники
toyota
renault
honda
mitsubishi
jeep
lada niva travel
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Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко назвал "Российской газете" пять интересных кроссоверов, которые обделены вниманием покупателей.Ранее были названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel. Так, стоимость новой Lada Niva Travel составляет 1,25-1,5 миллиона рублей. За эту же сумму на вторичном авторынке можно приобрести Mitsubishi Pajero Sport II или Renault Duster первого поколения.
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авто, подержанные авто, кроссовер, внедорожники, toyota, renault, honda, mitsubishi, jeep, lada niva travel
Авто, подержанные авто, кроссовер, внедорожники, Toyota, Renault, Honda, Mitsubishi, Jeep, Lada Niva Travel
13:03 09.07.2024
 
Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России

Автоэксперт Давиденко: самый недооцененный кроссовер с пробегом - Toyota Venza

CC BY-SA 4.0 / SsmIntrigue / Toyota Venza LE (cropped image)Автомобиль Toyota Venza
Автомобиль Toyota Venza - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
CC BY-SA 4.0 / SsmIntrigue / Toyota Venza LE (cropped image)
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Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко назвал "Российской газете" пять интересных кроссоверов, которые обделены вниманием покупателей.
  1. 1.
    Toyota Venza по цене сопоставима с RAV4 того же возраста, но может оказаться выгоднее из-за более надежной трансмиссии.
  2. 2.
    Renault Koleos обычно дешевле X-Trail с аналогичным пробегом. Большинство запчастей взаимозаменяемы с Nissan, но стоят дешевле.
  3. 3.
    Honda Crosstour по уровню комфорта и набор опций не уступает Toyota Venza.
  4. 4.
    Mitsubishi Eclipse Cross японской сборки может оказаться выгоднее, чем Outlander с большим пробегом.
  5. 5.
    Jeep Renegade выделяется реальными внедорожными способностями в своем классе.
Ранее были названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel. Так, стоимость новой Lada Niva Travel составляет 1,25-1,5 миллиона рублей. За эту же сумму на вторичном авторынке можно приобрести Mitsubishi Pajero Sport II или Renault Duster первого поколения.
Mercedes - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
В России появился в продаже новый самый мощный внедорожник Mercedes
7 июля, 23:48
 
Автоподержанные автокроссовервнедорожникиToyotaRenaultHondaMitsubishiJeepLada Niva Travel
 
 
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