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Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России

Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России - 09.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал пять самых недооцененных кроссоверов с пробегом в России

Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко назвал "Российской газете" пять интересных кроссоверов, которые обделены... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:03+0300

2024-07-09T13:03+0300

2024-07-09T13:03+0300

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Руководитель отдела по развитию продуктов и услуг ГК Альфа-Лизинг Максим Давиденко назвал "Российской газете" пять интересных кроссоверов, которые обделены вниманием покупателей.Ранее были названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel. Так, стоимость новой Lada Niva Travel составляет 1,25-1,5 миллиона рублей. За эту же сумму на вторичном авторынке можно приобрести Mitsubishi Pajero Sport II или Renault Duster первого поколения.

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авто, подержанные авто, кроссовер, внедорожники, toyota, renault, honda, mitsubishi, jeep, lada niva travel