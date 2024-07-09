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Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье
Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье - 09.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье
Во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ Владимир Путин рассказал своему коллеге Нарендре Моди о сверхпопулярном мировом сырье. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:58+0300
2024-07-09T14:00+0300
энергетика
владимир путин
нарендра моди
алексей лихачев
росатом
уран
поставки урана
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ Владимир Путин рассказал своему коллеге Нарендре Моди о сверхпопулярном мировом сырье. "Уран становится одним из самых востребованных видов сырья для энергетики в целом", - подчеркнул Путин. Его значение "чрезвычайно важное, можно сказать, ключевое". Глава государства также отметил наличие крупных запасов урана в стране. Глава Росатома Алексей Лихачев, обращаясь к Моди, добавил, что Запад продолжает покупать российский уран, несмотря на ограничения. Британское издание The Economist, ранее сообщило, что продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран.
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владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, росатом, уран, поставки урана
Энергетика, Владимир Путин, Нарендра Моди, Алексей Лихачев, Росатом, уран, поставки урана
13:58 09.07.2024 (обновлено: 14:00 09.07.2024)
 
Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье

Путин: уран - самое востребованное энергетическое сырье в настоящий момент

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ Владимир Путин рассказал своему коллеге Нарендре Моди о сверхпопулярном мировом сырье.
"Уран становится одним из самых востребованных видов сырья для энергетики в целом", - подчеркнул Путин. Его значение "чрезвычайно важное, можно сказать, ключевое". Глава государства также отметил наличие крупных запасов урана в стране.
Глава Росатома Алексей Лихачев, обращаясь к Моди, добавил, что Запад продолжает покупать российский уран, несмотря на ограничения.
Британское издание The Economist, ранее сообщило, что продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран.
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2024
The Economist: в мире нарастает урановая лихорадка
7 июля, 18:56
 
ЭнергетикаВладимир ПутинНарендра МодиАлексей ЛихачевРосатомуранпоставки урана
 
 
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