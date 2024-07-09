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Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье

Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье - 09.07.2024, ПРАЙМ

Путин назвал самое востребованное в мире энергетическое сырье

Во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ Владимир Путин рассказал своему коллеге Нарендре Моди о сверхпопулярном мировом сырье. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:58+0300

2024-07-09T13:58+0300

2024-07-09T14:00+0300

энергетика

владимир путин

нарендра моди

алексей лихачев

росатом

уран

поставки урана

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Во время осмотра экспозиции павильона "Атом" на ВДНХ Владимир Путин рассказал своему коллеге Нарендре Моди о сверхпопулярном мировом сырье. "Уран становится одним из самых востребованных видов сырья для энергетики в целом", - подчеркнул Путин. Его значение "чрезвычайно важное, можно сказать, ключевое". Глава государства также отметил наличие крупных запасов урана в стране. Глава Росатома Алексей Лихачев, обращаясь к Моди, добавил, что Запад продолжает покупать российский уран, несмотря на ограничения. Британское издание The Economist, ранее сообщило, что продолжающийся украинский конфликт, а также санкции Запада, стали причиной критической зависимости Европы от российских нефти и газа. Страны заняты поиском новых источников энергии. Данную роль вскоре может взять на себя уран.

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владимир путин, нарендра моди, алексей лихачев, росатом, уран, поставки урана