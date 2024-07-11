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Назван кроссовер, который россияне выбирают вместо BMW - 11.07.2024, ПРАЙМ
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Назван кроссовер, который россияне выбирают вместо BMW
Назван кроссовер, который россияне выбирают вместо BMW - 11.07.2024, ПРАЙМ
Назван кроссовер, который россияне выбирают вместо BMW
На вторичном рынке набирают популярность китайские кроссоверы, сообщают аналитики сервиса "Авто.ру Бизнес". Результаты их исследования опубликовала "Российская... | 11.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-11T11:46+0300
2024-07-11T11:46+0300
авто
подержанные авто
кроссоверы
китайские авто
россия
geely
bmw
volkswagen
mazda
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. На вторичном рынке набирают популярность китайские кроссоверы, сообщают аналитики сервиса "Авто.ру Бизнес". Результаты их исследования опубликовала "Российская газета".Среди кроссоверов стоимостью от полутора до трех миллионов рублей средний возраст моделей увеличился на девять месяцев — до 5,8 лет у дилеров и 8,2 у частных продавцов. Первую строчку по популярности сохраняет Volkswagen Tiguan. Следом идет Mazda CX-5 II. В категории кроссоверов стоимостью до пяти миллионов рублей средний возраст автомобилей увеличился у дилеров на полгода (до 4,1 года), у частных продавцов — на восемь месяцев (до 5,8 лет).В этом ценовом сегменте новый тренд: если в 2023 году наиболее востребованным был BMW X3 G03, который продавался за четыре миллиона, то в 2024-м его место занял Geely Monjaro. Сейчас он стоит примерно 3,8 миллиона. Ранее президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что сейчас в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Из них 29 зашли в страну официально, а 25 не имеют дилерских центров.
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авто, подержанные авто, кроссоверы, китайские авто, россия, geely, bmw, volkswagen, mazda
Авто, подержанные авто, кроссоверы, китайские авто, РОССИЯ, Geely, BMW, Volkswagen, Mazda
11:46 11.07.2024
 
Назван кроссовер, который россияне выбирают вместо BMW

Аналитики: Geely Monjaro занял место кроссоверов BMW на вторичном рынке

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная выставка автомобильной индустрии "Интеравто 2023"
Международная выставка автомобильной индустрии Интеравто 2023 - ПРАЙМ, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. На вторичном рынке набирают популярность китайские кроссоверы, сообщают аналитики сервиса "Авто.ру Бизнес". Результаты их исследования опубликовала "Российская газета".
Среди кроссоверов стоимостью от полутора до трех миллионов рублей средний возраст моделей увеличился на девять месяцев — до 5,8 лет у дилеров и 8,2 у частных продавцов. Первую строчку по популярности сохраняет Volkswagen Tiguan. Следом идет Mazda CX-5 II.
В категории кроссоверов стоимостью до пяти миллионов рублей средний возраст автомобилей увеличился у дилеров на полгода (до 4,1 года), у частных продавцов — на восемь месяцев (до 5,8 лет).В этом ценовом сегменте новый тренд: если в 2023 году наиболее востребованным был BMW X3 G03, который продавался за четыре миллиона, то в 2024-м его место занял Geely Monjaro. Сейчас он стоит примерно 3,8 миллиона.
Ранее президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин рассказал, что сейчас в России представлены около 60 китайских автомобильных брендов. Из них 29 зашли в страну официально, а 25 не имеют дилерских центров.
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Автоподержанные автокроссоверыкитайские автоРОССИЯGeelyBMWVolkswagenMazda
 
 
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