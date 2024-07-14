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Российские войска освободили Урожайное в ДНР

Российские войска освободили Урожайное в ДНР - 14.07.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили Урожайное в ДНР

Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. | 14.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-14T14:07+0300

2024-07-14T14:07+0300

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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели Урожайным и и осуществляют его зачистку и разминирование. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой народной республики. Также российские военные отразили две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны, сказано в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что совокупные потери украинских войск на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.

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