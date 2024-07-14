https://1prime.ru/20240714/urozhaynoe-850089278.html
Российские войска освободили Урожайное в ДНР
Российские войска освободили Урожайное в ДНР - 14.07.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Урожайное в ДНР
Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T14:07+0300
2024-07-14T14:07+0300
2024-07-14T14:07+0300
спецоперация на украине
вс рф
сво
днр
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели Урожайным и и осуществляют его зачистку и разминирование. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой народной республики. Также российские военные отразили две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны, сказано в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что совокупные потери украинских войск на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.
https://1prime.ru/20240712/vsu-850050599.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс рф, сво, днр, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, СВО, ДНР, ВСУ
Российские войска освободили Урожайное в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Урожайное в ДНР, проводят там разминирование
МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели Урожайным и и осуществляют его зачистку и разминирование. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой народной республики. Также российские военные отразили две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны, сказано в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что совокупные потери украинских войск на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.
"Все дороги". В ВСУ выступили с радикальным предложением по F-16