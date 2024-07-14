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Российские войска освободили Урожайное в ДНР - 14.07.2024, ПРАЙМ
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Российские войска освободили Урожайное в ДНР
Российские войска освободили Урожайное в ДНР - 14.07.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Урожайное в ДНР
Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. | 14.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-14T14:07+0300
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели Урожайным и и осуществляют его зачистку и разминирование. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой народной республики. Также российские военные отразили две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны, сказано в сообщении. В Минобороны РФ отметили, что совокупные потери украинских войск на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.
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вс рф, сво, днр, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, СВО, ДНР, ВСУ
14:07 14.07.2024
 
Российские войска освободили Урожайное в ДНР

МО РФ: российские войска освободили Урожайное в ДНР, проводят там разминирование

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 14 июл - ПРАЙМ. Военные из группировки Вооруженных сил РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели Урожайным и и осуществляют его зачистку и разминирование. По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой народной республики. Также российские военные отразили две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны, сказано в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что совокупные потери украинских войск на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.
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Спецоперация на УкраинеВС РФСВОДНРВСУ
 
 
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