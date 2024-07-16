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В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5 - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5
В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5 - 16.07.2024, ПРАЙМ
В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5
Кроссовер Hongqi HS5, появившийся на российском рынке прошлым летом, стал доступнее на полмиллиона рублей благодаря появлению прямой скидки. Об этом изданию... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:16+0300
2024-07-16T12:16+0300
авто
кроссовер
кроссоверы
китайские авто
премиальные товары
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Кроссовер Hongqi HS5, появившийся на российском рынке прошлым летом, стал доступнее на полмиллиона рублей благодаря появлению прямой скидки. Об этом изданию "Автоновости дня" сообщили в пресс-службе Hongqi.Дисконт на кроссовер первого поколения - 500 тысяч рублей при покупке автомобиля в базовой комплектации и 400 тысяч за топовую версию. Итого в стандартном исполнении Comfort теперь можно приобрести за 4 090 000 рублей, то есть на 11 процентов дешевле.Председатель КНР Си Цзиньпин передвигается на автомобиле Hongqi, сообщал ранее представитель китайского автобренда. В 2023 году он сменил свой автомобиль, теперь это новая модель с индексом N701.
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авто, кроссовер, кроссоверы, китайские авто, премиальные товары
Авто, кроссовер, кроссоверы, китайские авто, премиальные товары
12:16 16.07.2024
 
В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5

Цена кроссовера Hongqi HS5 в июле снизилась в России на 400‑500 тыс. рублей

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Кроссовер Hongqi HS5, появившийся на российском рынке прошлым летом, стал доступнее на полмиллиона рублей благодаря появлению прямой скидки. Об этом изданию "Автоновости дня" сообщили в пресс-службе Hongqi.
Дисконт на кроссовер первого поколения - 500 тысяч рублей при покупке автомобиля в базовой комплектации и 400 тысяч за топовую версию. Итого в стандартном исполнении Comfort теперь можно приобрести за 4 090 000 рублей, то есть на 11 процентов дешевле.
Председатель КНР Си Цзиньпин передвигается на автомобиле Hongqi, сообщал ранее представитель китайского автобренда. В 2023 году он сменил свой автомобиль, теперь это новая модель с индексом N701.
Автомобиль Hyundai ix35 - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2024
Автомобили в России наконец начали дешеветь
5 июля, 10:00
 
Автокроссоверкроссоверыкитайские автопремиальные товары
 
 
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