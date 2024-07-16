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В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5
В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5 - 16.07.2024, ПРАЙМ
В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5
Кроссовер Hongqi HS5, появившийся на российском рынке прошлым летом, стал доступнее на полмиллиона рублей благодаря появлению прямой скидки. Об этом изданию... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:16+0300
2024-07-16T12:16+0300
2024-07-16T12:16+0300
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кроссоверы
китайские авто
премиальные товары
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Кроссовер Hongqi HS5, появившийся на российском рынке прошлым летом, стал доступнее на полмиллиона рублей благодаря появлению прямой скидки. Об этом изданию "Автоновости дня" сообщили в пресс-службе Hongqi.Дисконт на кроссовер первого поколения - 500 тысяч рублей при покупке автомобиля в базовой комплектации и 400 тысяч за топовую версию. Итого в стандартном исполнении Comfort теперь можно приобрести за 4 090 000 рублей, то есть на 11 процентов дешевле.Председатель КНР Си Цзиньпин передвигается на автомобиле Hongqi, сообщал ранее представитель китайского автобренда. В 2023 году он сменил свой автомобиль, теперь это новая модель с индексом N701.
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авто, кроссовер, кроссоверы, китайские авто, премиальные товары
Авто, кроссовер, кроссоверы, китайские авто, премиальные товары
В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5
Цена кроссовера Hongqi HS5 в июле снизилась в России на 400‑500 тыс. рублей