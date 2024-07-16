https://1prime.ru/20240716/hongqi--850159231.html

В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5

В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5 - 16.07.2024, ПРАЙМ

В России подешевел премиальный китайский кроссовер Hongqi HS5

Кроссовер Hongqi HS5, появившийся на российском рынке прошлым летом, стал доступнее на полмиллиона рублей благодаря появлению прямой скидки. Об этом изданию... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T12:16+0300

2024-07-16T12:16+0300

2024-07-16T12:16+0300

авто

кроссовер

кроссоверы

китайские авто

премиальные товары

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/02/849658011_0:297:3113:2048_1920x0_80_0_0_3e5d7e2e9856f9442187cdb5c4d81896.jpg

МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Кроссовер Hongqi HS5, появившийся на российском рынке прошлым летом, стал доступнее на полмиллиона рублей благодаря появлению прямой скидки. Об этом изданию "Автоновости дня" сообщили в пресс-службе Hongqi.Дисконт на кроссовер первого поколения - 500 тысяч рублей при покупке автомобиля в базовой комплектации и 400 тысяч за топовую версию. Итого в стандартном исполнении Comfort теперь можно приобрести за 4 090 000 рублей, то есть на 11 процентов дешевле.Председатель КНР Си Цзиньпин передвигается на автомобиле Hongqi, сообщал ранее представитель китайского автобренда. В 2023 году он сменил свой автомобиль, теперь это новая модель с индексом N701.

https://1prime.ru/20240705/avto-849771076.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, кроссоверы, китайские авто, премиальные товары