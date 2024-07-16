https://1prime.ru/20240716/renault-850156525.html

Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят

Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят - 16.07.2024, ПРАЙМ

Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят

Renault Duster вернулся на российский рынок "серым" путем. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T12:02+0300

2024-07-16T12:02+0300

2024-07-16T12:02+0300

авто

кроссоверы

параллельный импорт

renault

renault duster

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75554/22/755542245_0:53:400:278_1920x0_80_0_0_1d121c966ebbab215f4aec5c5d4b8e85.jpg

МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Renault Duster вернулся на российский рынок "серым" путем. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".Такую цену, в частности, предложил продавец из Иркутска за новый полноприводный Duster 2022 года выпуска. Кроссовер с шестиступенчатой "механикой" и тканевым салоном. Кроме того, на вторичном автомобильном рынке до сих пор есть несколько экземпляров крепкого европейского кроссовера стоимостью в один миллион рублей. Renault Duster представлен в основном моделями первого поколения после фейслифтинга. Причем можно приобрести как дизельные, так и бензиновые версии.

https://1prime.ru/20240715/krossover-850125526.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссоверы, параллельный импорт, renault, renault duster