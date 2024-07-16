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Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят - 16.07.2024, ПРАЙМ
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят
Renault Duster вернулся на российский рынок "серым" путем. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:02+0300
2024-07-16T12:02+0300
авто
кроссоверы
параллельный импорт
renault
renault duster
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Renault Duster вернулся на российский рынок "серым" путем. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".Такую цену, в частности, предложил продавец из Иркутска за новый полноприводный Duster 2022 года выпуска. Кроссовер с шестиступенчатой "механикой" и тканевым салоном. Кроме того, на вторичном автомобильном рынке до сих пор есть несколько экземпляров крепкого европейского кроссовера стоимостью в один миллион рублей. Renault Duster представлен в основном моделями первого поколения после фейслифтинга. Причем можно приобрести как дизельные, так и бензиновые версии.
https://1prime.ru/20240715/krossover-850125526.html
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авто, кроссоверы, параллельный импорт, renault, renault duster
Авто, кроссоверы, параллельный импорт, Renault, Renault Duster
12:02 16.07.2024
 
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят

Продажи "параллельного" Renault "Duster" возобновили в РФ от 2,1 млн рублей

Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Renault Duster вернулся на российский рынок "серым" путем. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".
Такую цену, в частности, предложил продавец из Иркутска за новый полноприводный Duster 2022 года выпуска. Кроссовер с шестиступенчатой "механикой" и тканевым салоном.
Кроме того, на вторичном автомобильном рынке до сих пор есть несколько экземпляров крепкого европейского кроссовера стоимостью в один миллион рублей. Renault Duster представлен в основном моделями первого поколения после фейслифтинга. Причем можно приобрести как дизельные, так и бензиновые версии.
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Автокроссоверыпараллельный импортRenaultRenault Duster
 
 
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