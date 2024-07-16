https://1prime.ru/20240716/renault-850156525.html
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят - 16.07.2024, ПРАЙМ
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят
Renault Duster вернулся на российский рынок "серым" путем. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:02+0300
2024-07-16T12:02+0300
2024-07-16T12:02+0300
авто
кроссоверы
параллельный импорт
renault
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75554/22/755542245_0:53:400:278_1920x0_80_0_0_1d121c966ebbab215f4aec5c5d4b8e85.jpg
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Renault Duster вернулся на российский рынок "серым" путем. Россияне самостоятельно привозят эти машины, а затем продают на классифайдах минимум за 2,1 миллиона рублей, выяснили "Автоновости дня".Такую цену, в частности, предложил продавец из Иркутска за новый полноприводный Duster 2022 года выпуска. Кроссовер с шестиступенчатой "механикой" и тканевым салоном. Кроме того, на вторичном автомобильном рынке до сих пор есть несколько экземпляров крепкого европейского кроссовера стоимостью в один миллион рублей. Renault Duster представлен в основном моделями первого поколения после фейслифтинга. Причем можно приобрести как дизельные, так и бензиновые версии.
https://1prime.ru/20240715/krossover-850125526.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75554/22/755542245_0:1:401:301_1920x0_80_0_0_c9ea5ea3715e77f5bec603c40656583a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, кроссоверы, параллельный импорт, renault, renault duster
Авто, кроссоверы, параллельный импорт, Renault, Renault Duster
Любимый россиянами кроссовер Renault вернулся на рынок. Цены приятно удивят
Продажи "параллельного" Renault "Duster" возобновили в РФ от 2,1 млн рублей