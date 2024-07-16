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Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора - 16.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора
Цены на импортные машины взлетят из-за увеличения утильсбора, а многие марки могут полностью исчезнуть с российского авторынка, считает автоэксперт Игорь... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:37+0300
2024-07-16T13:37+0300
2024-07-16T13:37+0300
авто
спрос на легковые авто
утильсбор
минпромторг
автоэксперт
игорь моржаретто
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МОСКВА,16 июл – ПРАЙМ. Цены на импортные машины взлетят из-за увеличения утильсбора, а многие марки могут полностью исчезнуть с российского авторынка, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Его словам приводит издание News.ru.По данным эксперта, льготы по уплате сбора распространят только на новые отечественные проекты. "Вот стоимость импортных автомобилей, которые будут завозить в нашу страну, вырастет чудовищно. Если сейчас мы при ввозе электромобиля платим утильсбор чуть больше 30 тысяч рублей, то будет почти 1,2 миллиона", - отметил Моржаретто. Ранее Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику до 2030 года: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85 процентов, а затем ежегодно на 10-20 процентов.
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авто, спрос на легковые авто, утильсбор, минпромторг, автоэксперт, игорь моржаретто
Авто, спрос на легковые авто, утильсбор, Минпромторг, автоэксперт, Игорь Моржаретто
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора
Эксперт Моржаретто предсказал уход многих иномарок из-за повышения утильсбора