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Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора

Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора - 16.07.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора

Цены на импортные машины взлетят из-за увеличения утильсбора, а многие марки могут полностью исчезнуть с российского авторынка, считает автоэксперт Игорь... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:37+0300

2024-07-16T13:37+0300

2024-07-16T13:37+0300

авто

спрос на легковые авто

утильсбор

минпромторг

автоэксперт

игорь моржаретто

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МОСКВА,16 июл – ПРАЙМ. Цены на импортные машины взлетят из-за увеличения утильсбора, а многие марки могут полностью исчезнуть с российского авторынка, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Его словам приводит издание News.ru.По данным эксперта, льготы по уплате сбора распространят только на новые отечественные проекты. "Вот стоимость импортных автомобилей, которые будут завозить в нашу страну, вырастет чудовищно. Если сейчас мы при ввозе электромобиля платим утильсбор чуть больше 30 тысяч рублей, то будет почти 1,2 миллиона", - отметил Моржаретто. Ранее Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику до 2030 года: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85 процентов, а затем ежегодно на 10-20 процентов.

https://1prime.ru/20240601/import-848716136.html

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авто, спрос на легковые авто, утильсбор, минпромторг, автоэксперт, игорь моржаретто