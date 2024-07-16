Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240716/utilsbor-850171687.html
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора - 16.07.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора
Цены на импортные машины взлетят из-за увеличения утильсбора, а многие марки могут полностью исчезнуть с российского авторынка, считает автоэксперт Игорь... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:37+0300
2024-07-16T13:37+0300
авто
спрос на легковые авто
утильсбор
минпромторг
автоэксперт
игорь моржаретто
https://cdnn.1prime.ru/img/83158/70/831587044_0:0:3144:1769_1920x0_80_0_0_2f19143563d98d03011b043a87883306.jpg
МОСКВА,16 июл – ПРАЙМ. Цены на импортные машины взлетят из-за увеличения утильсбора, а многие марки могут полностью исчезнуть с российского авторынка, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Его словам приводит издание News.ru.По данным эксперта, льготы по уплате сбора распространят только на новые отечественные проекты. "Вот стоимость импортных автомобилей, которые будут завозить в нашу страну, вырастет чудовищно. Если сейчас мы при ввозе электромобиля платим утильсбор чуть больше 30 тысяч рублей, то будет почти 1,2 миллиона", - отметил Моржаретто. Ранее Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику до 2030 года: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85 процентов, а затем ежегодно на 10-20 процентов.
https://1prime.ru/20240601/import-848716136.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83158/70/831587044_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_e731cd3e680f404e3b796987072740da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, утильсбор, минпромторг, автоэксперт, игорь моржаретто
Авто, спрос на легковые авто, утильсбор, Минпромторг, автоэксперт, Игорь Моржаретто
13:37 16.07.2024
 
Автоэксперт предупредил, что иномарки чудовищно подорожают из-за утильсбора

Эксперт Моржаретто предсказал уход многих иномарок из-за повышения утильсбора

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПробка
Пробка - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА,16 июл – ПРАЙМ. Цены на импортные машины взлетят из-за увеличения утильсбора, а многие марки могут полностью исчезнуть с российского авторынка, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. Его словам приводит издание News.ru.
По данным эксперта, льготы по уплате сбора распространят только на новые отечественные проекты. "Вот стоимость импортных автомобилей, которые будут завозить в нашу страну, вырастет чудовищно. Если сейчас мы при ввозе электромобиля платим утильсбор чуть больше 30 тысяч рублей, то будет почти 1,2 миллиона", - отметил Моржаретто.
Ранее Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику до 2030 года: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85 процентов, а затем ежегодно на 10-20 процентов.
Покупка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке
1 июня, 04:30
 
Автоспрос на легковые автоутильсборМинпромторгавтоэкспертИгорь Моржаретто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала