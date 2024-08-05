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На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе" - 05.08.2024, ПРАЙМ
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На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе"
На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе" - 05.08.2024, ПРАЙМ
На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе"
На полигоне в Сосновке начинаются испытания нового седана и универсала от АвтоВАЗа, фотографии новинок опубликованы в инсайдерском паблике Avtograd News в... | 05.08.2024, ПРАЙМ
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авто
спрос на легковые авто
автоваз
lada
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. На полигоне в Сосновке начинаются испытания нового седана и универсала от АвтоВАЗа, фотографии новинок опубликованы в инсайдерском паблике Avtograd News в соцсети "ВКонтакте".Первую товарную партию новых Lada Iskra обещают выпустить на заводе в Тольятти к концу года. Однако массовое производство стартует не раньше января - февраля 2025 года.Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей. Однако, по мнению автоэкспертов, цена Lada Iskra в следующем году может составить 1,15 млн рублей за базовую версию и около 1,5 млн рублей за топ-модификации.Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada Niva с приставкой Sport, пиcал ранее портал Motor.
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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada
Авто, спрос на легковые авто, АвтоВАЗ, Lada
11:23 05.08.2024 (обновлено: 11:24 05.08.2024)
 
На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе"

Avtograd News: АвтоВАЗ отправил на тесты в Сосновку седан и универсал Lada Iskra

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. На полигоне в Сосновке начинаются испытания нового седана и универсала от АвтоВАЗа, фотографии новинок опубликованы в инсайдерском паблике Avtograd News в соцсети "ВКонтакте".
Первую товарную партию новых Lada Iskra обещают выпустить на заводе в Тольятти к концу года. Однако массовое производство стартует не раньше января - февраля 2025 года.
Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей. Однако, по мнению автоэкспертов, цена Lada Iskra в следующем году может составить 1,15 млн рублей за базовую версию и около 1,5 млн рублей за топ-модификации.
Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada Niva с приставкой Sport, пиcал ранее портал Motor.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Названы новинки АвтоВАЗа, которые появятся до конца года
3 июля, 12:40
 
Автоспрос на легковые автоАвтоВАЗLada
 
 
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