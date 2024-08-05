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На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе"

На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе" - 05.08.2024, ПРАЙМ

На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе"

На полигоне в Сосновке начинаются испытания нового седана и универсала от АвтоВАЗа, фотографии новинок опубликованы в инсайдерском паблике Avtograd News в... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T11:23+0300

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авто

спрос на легковые авто

автоваз

lada

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. На полигоне в Сосновке начинаются испытания нового седана и универсала от АвтоВАЗа, фотографии новинок опубликованы в инсайдерском паблике Avtograd News в соцсети "ВКонтакте".Первую товарную партию новых Lada Iskra обещают выпустить на заводе в Тольятти к концу года. Однако массовое производство стартует не раньше января - февраля 2025 года.Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов называл примерную стоимость новинки - 1-1,2 млн рублей. Однако, по мнению автоэкспертов, цена Lada Iskra в следующем году может составить 1,15 млн рублей за базовую версию и около 1,5 млн рублей за топ-модификации.Российский автоконцерн перезапустил производство Lada Largus, которое перенесли из Тольятти в Ижевск. Кроме того, по некоторым сообщениям, в серию пойдет Lada Niva с приставкой Sport, пиcал ранее портал Motor.

https://1prime.ru/20240703/avtovaz-849692881.html

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авто, спрос на легковые авто, автоваз, lada