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Не хватит. Зеленский соврал об эффективности F-16

Не хватит. Зеленский соврал об эффективности F-16 - 06.08.2024, ПРАЙМ

Не хватит. Зеленский соврал об эффективности F-16

Украина получила первую партию F-16 после долгих ожиданий и переговоров, однако эксперты сомневаются в значительном влиянии этих самолетов на исход конфликта,... | 06.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-06T11:56+0300

2024-08-06T11:56+0300

2024-08-06T11:56+0300

спецоперация на украине

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владимир зеленский

f-16

оружие

нато

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МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Украина получила первую партию F-16 после долгих ожиданий и переговоров, однако эксперты сомневаются в значительном влиянии этих самолетов на исход конфликта, пишет военный эксперт Харрисон Касс для американского издания The National Interest.Владимир Зеленский выразил гордость за освоение украинскими летчиками новых самолетов, однако реальность может быть скромнее ожиданий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина требует 130 истребителей для нейтрализации российской воздушной мощи, но их поставлено явно меньше. Важным фактором является то, что F-16 могут быть уязвимы для российской ПВО и, соответственно, будут использоваться с осторожностью.НАТО опасалось обострения со стороны России в ответ на поставки F-16, однако эскалация как прямой ответ на прибытие самолетов на Украину все же кажется маловероятной, считает автор.Как он прогнозирует, Россия воздерживается от прямой конфронтации с НАТО и не планирует применять ядерное оружие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, всу, владимир зеленский, f-16, оружие, нато