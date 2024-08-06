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Названо новое препятствие к получению кредита. И оно удивит россиян - 06.08.2024, ПРАЙМ
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Названо новое препятствие к получению кредита. И оно удивит россиян
Названо новое препятствие к получению кредита. И оно удивит россиян - 06.08.2024, ПРАЙМ
Названо новое препятствие к получению кредита. И оно удивит россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товара в кредитную историю. Поможет ли это россиянам избежать долговой | 06.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-06T02:02+0300
2024-08-06T02:02+0300
кредит
рассрочка
кредитная история
валентина матвиенко
лазарь бадалов
финансист
эксклюзив
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товара в кредитную историю. Поможет ли это россиянам избежать долговой ямы, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.Дело в том, что кредиты и займы выдаются гражданам на условиях платности, срочности и возвратности. В рассрочке есть условие срочности, то есть, она предоставляется на определенный период. Таким образом условия возвратности есть, но нет условия платности, то есть выплаты процентов."Соответственно с экономической точки зрения некорректно относить рассрочку к долговой нагрузке и говорить о том, что человек, покупающий в рассрочку - это заемщик и кредитор. Ведь здесь не возникают кредитные отношения", - поясняет финансист.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеРечь идет об отношениях, которые заключаются между продавцом и покупателем. Это продажа товара на определенных условиях. Причем, пока, по словам Бадалова, нет никаких свидетельств того, что продавцы злоупотребляют и загоняют своих покупателей в долговую яму. "Наверное, если такое будет происходить, тогда нужно будет задуматься о том, что эти операции нужно регулировать", - предположил эксперт.Не менее важный момент заключается в том, что сами продавцы не являются банковскими, кредитными или финансовыми организациями. Это юридические лица, которые занимаются нефинансовой деятельностью. Если их обяжут пользоваться инфраструктурой бюро кредитных историй - а эта услуга платная - тогда возникает вопрос: как они эти расходы будут перекладывать на потребителя? Возможны и юридические разногласия, поскольку положения закона о Бюро кредитных историй и о потребительском кредите продавцы не учитывают.Кроме того, Бадалов усомнился в том, что заемщики с высокой долговой нагрузкой активно пользуются покупками в рассрочку. "Нельзя такое исключать, но, скорее всего, это разные категории потребителей", - заключил он.
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кредит, рассрочка, кредитная история, валентина матвиенко, лазарь бадалов, финансист, эксклюзив
кредит, рассрочка, кредитная история, Валентина Матвиенко, Лазарь Бадалов, финансист, Эксклюзив
02:02 06.08.2024
 
Названо новое препятствие к получению кредита. И оно удивит россиян

Финансист Бадалов: рассрочка в кредитной истории не убережет россиян от долгов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 авг - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила включать рассрочку на приобретение товара в кредитную историю. Поможет ли это россиянам избежать долговой ямы, рассказал агентству "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.
Дело в том, что кредиты и займы выдаются гражданам на условиях платности, срочности и возвратности. В рассрочке есть условие срочности, то есть, она предоставляется на определенный период. Таким образом условия возвратности есть, но нет условия платности, то есть выплаты процентов.
"Соответственно с экономической точки зрения некорректно относить рассрочку к долговой нагрузке и говорить о том, что человек, покупающий в рассрочку - это заемщик и кредитор. Ведь здесь не возникают кредитные отношения", - поясняет финансист.
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Речь идет об отношениях, которые заключаются между продавцом и покупателем. Это продажа товара на определенных условиях. Причем, пока, по словам Бадалова, нет никаких свидетельств того, что продавцы злоупотребляют и загоняют своих покупателей в долговую яму. "Наверное, если такое будет происходить, тогда нужно будет задуматься о том, что эти операции нужно регулировать", - предположил эксперт.
Не менее важный момент заключается в том, что сами продавцы не являются банковскими, кредитными или финансовыми организациями. Это юридические лица, которые занимаются нефинансовой деятельностью. Если их обяжут пользоваться инфраструктурой бюро кредитных историй - а эта услуга платная - тогда возникает вопрос: как они эти расходы будут перекладывать на потребителя? Возможны и юридические разногласия, поскольку положения закона о Бюро кредитных историй и о потребительском кредите продавцы не учитывают.
Кроме того, Бадалов усомнился в том, что заемщики с высокой долговой нагрузкой активно пользуются покупками в рассрочку. "Нельзя такое исключать, но, скорее всего, это разные категории потребителей", - заключил он.
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кредитрассрочкакредитная историяВалентина МатвиенкоЛазарь БадаловфинансистЭксклюзив
 
 
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