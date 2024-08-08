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Судебным приставам разрешили применять огнестрельное оружие

Судебным приставам разрешили применять огнестрельное оружие - 08.08.2024, ПРАЙМ

Судебным приставам разрешили применять огнестрельное оружие

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает для судебных приставов право на использование огнестрельного оружия и применение физической... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T17:47+0300

2024-08-08T17:47+0300

2024-08-08T17:53+0300

россия

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судебные приставы

оружие

сила

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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает для судебных приставов право на использование огнестрельного оружия и применение физической силы. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. В законе сказано, что сотрудники ФССП имеют право на применение огнестрельного оружия "в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными конституционными законами, настоящим федеральным законом и другими федеральными законами". Согласно закону, им также разрешается применять физическую силу и специальные средства, к которым относятся перцовые баллончики, электрошокеры, резиновые палки и наручники. При этом приставам вменили в обязанность в случаях применения физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия немедленно информировать об этом старшего пристава и в течение суток предоставлять рапорт. Когда применение происходит в суде, то приставам будет необходимо уведомлять председателя суда. В законе сказано, что если при применении приставами физической силы, спецсредств или огнестрельного оружия гражданин был ранен либо наступила его смерть, то нужно должен сообщить об этом прокурору и родственникам погибшего в течение суток. При этом по возможности приставам нужно сохранить без изменения место происшествия. Вместе с тем законе содержит предупреждение, что превышение полномочий по применению оружия и силы влечет ответственность, которая прописана в нормах российского законодательства. Отмечается, что применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц. При этом пристав не будет отвечать за причиненный в результате законного применения силы вред гражданам и организациям. Закон запрещает использовать спецсредства в отношении граждан, совершивших незаконные действия ненасильственного характера, а также беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних, кроме случаев оказания сотруднику вооруженного сопротивления и нападения, угрожающего жизни. Используя резиновую палку запрещается наносить удары по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и в область сердца.

https://1prime.ru/20240702/fssp-849647386.html

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россия, фссп, судебные приставы, оружие, сила