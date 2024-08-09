https://1prime.ru/20240809/bukhanka-850774033.html

Автоэксперт жестко раскритиковал самый проверенный российский автомобиль

Автоэксперт жестко раскритиковал самый проверенный российский автомобиль - 09.08.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт жестко раскритиковал самый проверенный российский автомобиль

Автомобиль УАЗ "Буханка" устарел, опасен и не должен допускаться на дороги общего пользования. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал вице-президент... | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T14:34+0300

2024-08-09T14:34+0300

2024-08-09T14:34+0300

авто

уаз

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МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Автомобиль УАЗ "Буханка" устарел, опасен и не должен допускаться на дороги общего пользования. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.По мнению автоэксперта, покупатели выбирают УАЗ, если не могут себе позволить какой-то другой внедорожник. Он назвал "буханку" "не совместимой с настоящим временем и безопасностью". По мнению специалиста, такое транспортное не должны регистрировать в технадзоре и стоимость - почти два миллиона рублей - его сильно завышена. За первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го. Главным хитом остается старый грузовой ряд, который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики".Ранее автоэксперт Егор Васильев назвал "Буханку" самым проверенным российским автомобилем. "Она не просто до сих пор активно выпускается, но и в отдельных сферах применения не имеет достойных аналогов", - отметил специалист. Компоновка с плавными переходами линий кузовных деталей, цельное гнутое лобовое стекло, обеспечивающее хороший обзор, два ведущих моста, а также неприхотливость и надежность обеспечили многолетнюю стабильную популярность этих машин, особенно в условиях бездорожья.

https://1prime.ru/20240523/bukhanka-848442698.html

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авто, уаз