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"Есть замена?". Представитель УАЗа ответил на резкую критику "Буханки" - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Есть замена?". Представитель УАЗа ответил на резкую критику "Буханки"
"Есть замена?". Представитель УАЗа ответил на резкую критику "Буханки" - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Есть замена?". Представитель УАЗа ответил на резкую критику "Буханки"
Редакция "Российской газеты" связалась с источником на Ульяновском автозаводе с просьбой прокомментировать прозвучавшую резкую критику автоэксперта по поводу... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:52+0300
2024-08-13T12:52+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Редакция "Российской газеты" связалась с источником на Ульяновском автозаводе с просьбой прокомментировать прозвучавшую резкую критику автоэксперта по поводу цены и качества УАЗ "Буханки". В начале августа Ян Хайцеэр, вице-президент "Национального автомобильного союза", выступил с резкой критикой "Буханки": ее стоимость (около двух миллионов рублей) неоправданно высока, а качество и безопасность на непозволительно низком уровне. Такой агрегат, по его словам, вообще не должен выезжать на современные дороги.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСобеседник "РГ" на заводе в ответ поинтересовался: какую альтернативу обсуждаемой модели предлагает автоэксперт Хайцеэр? "Фактически это полноприводное грузовое ТС. Модель концептуально разработана свыше шести десятков лет назад. И подходить к ней с мерилом современных легковых машин как минимум не корректно", - отметил собеседник издания. При этом за первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го. Главным хитом остается старый грузовой ряд, который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики".
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уаз, авто, грузовые автомобили
УАЗ, Авто, грузовые автомобили
12:52 13.08.2024
 
"Есть замена?". Представитель УАЗа ответил на резкую критику "Буханки"

Источник на УАЗе ответил на критику "Буханки": замены попросту нет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭлектромобиль УАЗ-45
Электромобиль УАЗ-45 - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Редакция "Российской газеты" связалась с источником на Ульяновском автозаводе с просьбой прокомментировать прозвучавшую резкую критику автоэксперта по поводу цены и качества УАЗ "Буханки".
В начале августа Ян Хайцеэр, вице-президент "Национального автомобильного союза", выступил с резкой критикой "Буханки": ее стоимость (около двух миллионов рублей) неоправданно высока, а качество и безопасность на непозволительно низком уровне. Такой агрегат, по его словам, вообще не должен выезжать на современные дороги.
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Собеседник "РГ" на заводе в ответ поинтересовался: какую альтернативу обсуждаемой модели предлагает автоэксперт Хайцеэр? "Фактически это полноприводное грузовое ТС. Модель концептуально разработана свыше шести десятков лет назад. И подходить к ней с мерилом современных легковых машин как минимум не корректно", - отметил собеседник издания.
При этом за первые шесть месяцев года Ульяновский автомобильный завод продал на российском рынке более 16 тысяч авто - на четверть больше, чем за тот же период 2023-го. Главным хитом остается старый грузовой ряд, который включает "буханки", "полубуханки" и "головастики".
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