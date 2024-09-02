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"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T14:59+0300
2024-09-02T14:59+0300
спецоперация на украине
всу
украина
россия
оружие
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Его слова приводит агентство Sputnik."Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — подчеркнул отставной разведчик.Он также уточнил, что Киев уже проиграл войну с Москвой, а потому никакие действия не смогут изменить ситуацию.США оказывают значительную военную поддержку Украине с начала конфликта в феврале 2022 года, однако существуют ограничения на виды поставляемой техники, включая ракеты большой дальности и самолеты. Эти ограничения направлены на предотвращение ударов на большую глубину, чтобы избежать эскалации.
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всу, украина, россия, оружие, поставки вооружения
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, поставки вооружения
14:59 02.09.2024
 
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины

Риттер: эскалация конфликта на Украине может привести к глобальной ядерной войне

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Его слова приводит агентство Sputnik.
"Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — подчеркнул отставной разведчик.
Он также уточнил, что Киев уже проиграл войну с Москвой, а потому никакие действия не смогут изменить ситуацию.
США оказывают значительную военную поддержку Украине с начала конфликта в феврале 2022 года, однако существуют ограничения на виды поставляемой техники, включая ракеты большой дальности и самолеты. Эти ограничения направлены на предотвращение ударов на большую глубину, чтобы избежать эскалации.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
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14:34
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРОССИЯоружиепоставки вооружения
 
 
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