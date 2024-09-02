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"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины

"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины

Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T14:59+0300

2024-09-02T14:59+0300

2024-09-02T14:59+0300

спецоперация на украине

всу

украина

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поставки вооружения

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Его слова приводит агентство Sputnik."Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — подчеркнул отставной разведчик.Он также уточнил, что Киев уже проиграл войну с Москвой, а потому никакие действия не смогут изменить ситуацию.США оказывают значительную военную поддержку Украине с начала конфликта в феврале 2022 года, однако существуют ограничения на виды поставляемой техники, включая ракеты большой дальности и самолеты. Эти ограничения направлены на предотвращение ударов на большую глубину, чтобы избежать эскалации.

https://1prime.ru/20240902/prikaz-851273745.html

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всу, украина, россия, оружие, поставки вооружения