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"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T14:59+0300
2024-09-02T14:59+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Его слова приводит агентство Sputnik."Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — подчеркнул отставной разведчик.Он также уточнил, что Киев уже проиграл войну с Москвой, а потому никакие действия не смогут изменить ситуацию.США оказывают значительную военную поддержку Украине с начала конфликта в феврале 2022 года, однако существуют ограничения на виды поставляемой техники, включая ракеты большой дальности и самолеты. Эти ограничения направлены на предотвращение ударов на большую глубину, чтобы избежать эскалации.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, поставки вооружения
"Уничтожение мира". В США забили тревогу из-за плана Украины
Риттер: эскалация конфликта на Украине может привести к глобальной ядерной войне
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Применение ВСУ поставленного Западом дальнобойного оружия может поспособствовать развязыванию глобальной ядерной войны, считает американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Его слова приводит агентство Sputnik
.
"Это очень опасная эскалация, которая может быстро создать условия, благоприятствующие не ограниченному ядерному конфликту, а всеобщей ядерной войне, глобальной катастрофе, которая приведет к уничтожению США, России, Европы и всего мира", — подчеркнул отставной разведчик.
Он также уточнил, что Киев уже проиграл войну с Москвой, а потому никакие действия не смогут изменить ситуацию.
США оказывают значительную военную поддержку Украине с начала конфликта в феврале 2022 года, однако существуют ограничения на виды поставляемой техники, включая ракеты большой дальности и самолеты. Эти ограничения направлены на предотвращение ударов на большую глубину, чтобы избежать эскалации.
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте