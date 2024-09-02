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В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ
В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский и НАТО могут начать эскалировать конфликт в связи с провалом украинских операций на фронте, заявил профессор... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:19+0300
2024-09-02T13:19+0300
2024-09-02T13:19+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский и НАТО могут начать эскалировать конфликт в связи с провалом украинских операций на фронте, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. Об этом он написал в социальной сети X."Опять же, у Зеленского и НАТО осталось мало вариантов: крайне безумная эскалация (удары по Москве и прочее) и инсценировка ядерной катастрофы, в которой обвинят Россию", — подчеркнул эксперт, комментируя стремительное продвижение ВС РФ в восточной Украине.Малинен также уточнил, что в случае одобрения руководством подобных мер реализация не заставит себя ждать.Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Птичье и Выемка в Донецкой народной республике.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ДНР, Владимир Зеленский, НАТО
В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ
Профессор Малинен: Киев и НАТО могут пойти на безумную эскалацию против России