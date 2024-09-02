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Газовый хаб все ближе: турецкая BOTAŞ подписала соглашение с Shell
Газовый хаб все ближе: турецкая BOTAŞ подписала соглашение с Shell - 02.09.2024, ПРАЙМ
Газовый хаб все ближе: турецкая BOTAŞ подписала соглашение с Shell
Турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAŞ подписала в понедельник соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Shell, в рамках... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T14:47+0300
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СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAŞ подписала в понедельник соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Shell, в рамках 10-летнего контракта Турция получит около 4 миллиардов кубометров газа в год. "В рамках данного соглашения, рассчитанного на 10 лет и вступающего в силу с 2027 года, наша страна получит 40 грузов с СПГ - порядка 4 миллиардов кубометров в год", - заявил журналистам после церемонии подписания соглашения министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. По его словам, данная сделка заключается не только в купле-продаже. "Сделка ценна тем, что предоставляет дополнительные возможности для торговли на региональном и глобальном уровнях с такими опциями, как получение газа из порта заправки и выгрузка в европейские терминалы", - отметил Байрактар. Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. Байрактар и министр экономики Азербайджана Джаббаров подписали ранее соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа между Анкарой и Баку, оно позволит также обеспечить транзит природного газа из Туркмении в Турцию. Турецкая государственная компания BOTAŞ в мае заключила с американской ExxonMobil соглашение о сотрудничестве в поставках сжиженного природного газа (СПГ). Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
https://1prime.ru/20240902/turtsiya-851272499.html
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газовый хаб, турция, shell, botaş, спг
Спецоперация на Украине, газовый хаб, ТУРЦИЯ, Shell, Botaş, СПГ
Газовый хаб все ближе: турецкая BOTAŞ подписала соглашение с Shell
Турецкая BOTAŞ подписала соглашение о поставках СПГ с Shell
СТАМБУЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтегазовая компания BOTAŞ подписала в понедельник соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с Shell, в рамках 10-летнего контракта Турция получит около 4 миллиардов кубометров газа в год.
"В рамках данного соглашения, рассчитанного на 10 лет и вступающего в силу с 2027 года, наша страна получит 40 грузов с СПГ - порядка 4 миллиардов кубометров в год", - заявил журналистам после церемонии подписания соглашения министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
По его словам, данная сделка заключается не только в купле-продаже. "Сделка ценна тем, что предоставляет дополнительные возможности для торговли на региональном и глобальном уровнях с такими опциями, как получение газа из порта заправки и выгрузка в европейские терминалы", - отметил Байрактар.
Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям.
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Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба.
Байрактар и министр экономики Азербайджана Джаббаров подписали ранее соглашение о сотрудничестве в сфере природного газа между Анкарой и Баку, оно позволит также обеспечить транзит природного газа из Туркмении в Турцию. Турецкая государственная компания BOTAŞ в мае заключила с американской ExxonMobil соглашение о сотрудничестве в поставках сжиженного природного газа (СПГ).
Турецкие власти объявили в начале мая, что планируют увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции 2 мая законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.
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