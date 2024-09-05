https://1prime.ru/20240905/vsu-851364721.html

"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России

"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России - 05.09.2024, ПРАЙМ

"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России

Российские военные могут прорвать всю линию обороны ВСУ на юге ДНР, пишет Responsible Statecraft. Издание пишет, что если или когда Покровск (бывший... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:22+0300

2024-09-05T14:22+0300

2024-09-05T14:22+0300

спецоперация на украине

украина

всу

днр

сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российские военные могут прорвать всю линию обороны ВСУ на юге ДНР, пишет Responsible Statecraft. Издание пишет, что если или когда Покровск (бывший Красноармейск) будет захвачен, это будет означать, что Россия получила контроль почти над всем южным Донбассом. В таком случае она сможет либо атаковать оставшиеся украинские позиции на севере Донецкой области, либо нанести удар на восток с целью прорыва всего украинского южного фронта.В статье говорится, что даже при получении военной помощи от западных стран у Украины нет шансов нанести сокрушительное поражение России и вернуть утраченные территории силой. В то же время существует опасность военного краха Украины, что может привести к усилению давления на Западе с целью прямого военного вмешательства.Красноармейск — это город в Донецкой Народной Республике, который находится на северо-западе региона. По данным на 2022 год, в городе проживает более 61 тысячи человек. В Красноармейске есть крупный железнодорожный узел, который связывает Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через город проходят железнодорожные и автомобильные пути.

https://1prime.ru/20240905/zakharova-851363907.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, днр, сво