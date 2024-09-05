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"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России - 05.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240905/vsu-851364721.html
"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России
"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России - 05.09.2024, ПРАЙМ
"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России
Российские военные могут прорвать всю линию обороны ВСУ на юге ДНР, пишет Responsible Statecraft. Издание пишет, что если или когда Покровск (бывший... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:22+0300
2024-09-05T14:22+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российские военные могут прорвать всю линию обороны ВСУ на юге ДНР, пишет Responsible Statecraft. Издание пишет, что если или когда Покровск (бывший Красноармейск) будет захвачен, это будет означать, что Россия получила контроль почти над всем южным Донбассом. В таком случае она сможет либо атаковать оставшиеся украинские позиции на севере Донецкой области, либо нанести удар на восток с целью прорыва всего украинского южного фронта.В статье говорится, что даже при получении военной помощи от западных стран у Украины нет шансов нанести сокрушительное поражение России и вернуть утраченные территории силой. В то же время существует опасность военного краха Украины, что может привести к усилению давления на Западе с целью прямого военного вмешательства.Красноармейск — это город в Донецкой Народной Республике, который находится на северо-западе региона. По данным на 2022 год, в городе проживает более 61 тысячи человек. В Красноармейске есть крупный железнодорожный узел, который связывает Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через город проходят железнодорожные и автомобильные пути.
https://1prime.ru/20240905/zakharova-851363907.html
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украина, всу, днр, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДНР, СВО
14:22 05.09.2024
 
"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России

RS: ВС России могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российские военные могут прорвать всю линию обороны ВСУ на юге ДНР, пишет Responsible Statecraft.

Издание пишет, что если или когда Покровск (бывший Красноармейск) будет захвачен, это будет означать, что Россия получила контроль почти над всем южным Донбассом. В таком случае она сможет либо атаковать оставшиеся украинские позиции на севере Донецкой области, либо нанести удар на восток с целью прорыва всего украинского южного фронта.
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14:05
В статье говорится, что даже при получении военной помощи от западных стран у Украины нет шансов нанести сокрушительное поражение России и вернуть утраченные территории силой. В то же время существует опасность военного краха Украины, что может привести к усилению давления на Западе с целью прямого военного вмешательства.

Красноармейск — это город в Донецкой Народной Республике, который находится на северо-западе региона. По данным на 2022 год, в городе проживает более 61 тысячи человек.
В Красноармейске есть крупный железнодорожный узел, который связывает Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через город проходят железнодорожные и автомобильные пути.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУДНРСВО
 
 
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