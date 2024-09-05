"С целью прорыва". Зеленский получил ужасающее предупреждение о ВС России
RS: ВС России могут прорвать весь южный фронт ВСУ в ДНР
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российские военные могут прорвать всю линию обороны ВСУ на юге ДНР, пишет Responsible Statecraft.
Издание пишет, что если или когда Покровск (бывший Красноармейск) будет захвачен, это будет означать, что Россия получила контроль почти над всем южным Донбассом. В таком случае она сможет либо атаковать оставшиеся украинские позиции на севере Донецкой области, либо нанести удар на восток с целью прорыва всего украинского южного фронта.
Издание пишет, что если или когда Покровск (бывший Красноармейск) будет захвачен, это будет означать, что Россия получила контроль почти над всем южным Донбассом. В таком случае она сможет либо атаковать оставшиеся украинские позиции на севере Донецкой области, либо нанести удар на восток с целью прорыва всего украинского южного фронта.
В статье говорится, что даже при получении военной помощи от западных стран у Украины нет шансов нанести сокрушительное поражение России и вернуть утраченные территории силой. В то же время существует опасность военного краха Украины, что может привести к усилению давления на Западе с целью прямого военного вмешательства.
Красноармейск — это город в Донецкой Народной Республике, который находится на северо-западе региона. По данным на 2022 год, в городе проживает более 61 тысячи человек.
Красноармейск — это город в Донецкой Народной Республике, который находится на северо-западе региона. По данным на 2022 год, в городе проживает более 61 тысячи человек.
В Красноармейске есть крупный железнодорожный узел, который связывает Донецк с Днепропетровской областью Украины. Через город проходят железнодорожные и автомобильные пути.