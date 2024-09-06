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"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240906/ukraina-851397205.html
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ - 06.09.2024, ПРАЙМ
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ
пишет Monde. | 06.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-06T18:31+0300
2024-09-06T18:52+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Из-за плохой организации и уровня подготовки, ВСУ вынуждены отступать с позиций неорганизованно, пишет Monde.Неудачные замены опытных, но малочисленных частей свежими подразделениями, которые не знают местность и не имеют опыта ведения боевых действий, уже несколько раз становились причиной беспорядочного отступления украинских войск.В статье отмечается, что российские войска активно продвигаются на территории Донецкой Народной Республики. Автор материала считает, что это свидетельствует о серьёзных проблемах в организации обороны Вооружённых сил Украины. В результате российские силы приближаются к городу Красноармейску (украинскому Покровску), который играет ключевую роль в логистике украинской армии.Ранее, в пятницу, Министерство обороны сообщило, что российские войска установили контроль над селом Журавка в Донецкой Народной Республике. Это уже седьмой населенный пункт, который был освобожден на территории республики с начала месяца.
https://1prime.ru/20240906/ukraina-851396429.html
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украина, днр, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ДНР, СВО, ВСУ
18:31 06.09.2024 (обновлено: 18:52 06.09.2024)
 
"Приводили к отступлению". Стало известно, что произошло в рядах ВСУ

Monde: плохая организация ВСУ приводит к их хаотичному отступлению на передовой

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Из-за плохой организации и уровня подготовки, ВСУ вынуждены отступать с позиций неорганизованно, пишет Monde.
Неудачные замены опытных, но малочисленных частей свежими подразделениями, которые не знают местность и не имеют опыта ведения боевых действий, уже несколько раз становились причиной беспорядочного отступления украинских войск.
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Шеф Пентагона обозначил, как закончится конфликт на Украине
18:04
В статье отмечается, что российские войска активно продвигаются на территории Донецкой Народной Республики. Автор материала считает, что это свидетельствует о серьёзных проблемах в организации обороны Вооружённых сил Украины. В результате российские силы приближаются к городу Красноармейску (украинскому Покровску), который играет ключевую роль в логистике украинской армии.
Ранее, в пятницу, Министерство обороны сообщило, что российские войска установили контроль над селом Журавка в Донецкой Народной Республике. Это уже седьмой населенный пункт, который был освобожден на территории республики с начала месяца.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДНРСВОВСУ
 
 
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