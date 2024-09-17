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Эксперт объяснил, как ограничения на поставки титана ударят по Западу

Эксперт объяснил, как ограничения на поставки титана ударят по Западу - 17.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как ограничения на поставки титана ударят по Западу

титана, урана и другого стратегического сырья, Запад столкнется с серьезными последствиями - и дело не только в ценах. Подробности газете "Известия" раскрыл... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T15:03+0300

2024-09-17T15:03+0300

2024-09-17T15:03+0300

россия

титан

уран

производство урана

поставки урана

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Если Россия ограничит экспорт титана, урана и другого стратегического сырья, Запад столкнется с серьезными последствиями - и дело не только в ценах. Подробности газете "Известия" раскрыл доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.Такое сырье крайне важно странам Запада для высокотехнологичного производства и энергетики. А для российских производителей такой товар станет относительно дешевым. "Они окажутся в выгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами. Многие наши компании резко усилят конкурентоспособность", — уверен Чирков.Хотя в краткосрочной перспективе добывающие предприятия могут потерять часть прибыли, экономист видит возможности для переориентации поставок в страны БРИКС - их экономики быстро растут. Ограничение на экспорт никеля может, в частности, содействовать развитию собственной аккумуляторной промышленности и производства нержавеющей стали, снизить зависимость от импорта, отмечали ранее эксперты. В сентябре Владимир Путин предложил правительству подумать о введении ограничений на поставки за рубеж некоторых видов ресурсов, в том числе урана, титана, никеля. Однако в любом случае Россия не будет ничего делать себе в ущерб, подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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россия, титан, уран, производство урана, поставки урана