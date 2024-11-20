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СМИ: Байден разрешил поставки нового оружия из-за продвижения ВС России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Байден разрешил поставки нового оружия из-за продвижения ВС России
СМИ: Байден разрешил поставки нового оружия из-за продвижения ВС России - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден разрешил поставки нового оружия из-за продвижения ВС России
Действующий американский президент Джо Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин, передает издание Washington Post. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:05+0300
2024-11-20T09:05+0300
спецоперация на украине
джо байден
оружие
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вс россии
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин, передает издание Washington Post. "Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника", - следует из опубликованной статьи. Авторы также уточнили, что США намерены таким образом сдержать продвижение ВС России на линии фронта. Чиновники на Украине пообещали не использовать мины в населенных районах, однако эксперты предупреждают о возможной опасности для гражданских. Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
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джо байден, оружие, украина, вс россии
Спецоперация на Украине, Джо Байден, оружие, УКРАИНА, ВС России
09:05 20.11.2024
 
СМИ: Байден разрешил поставки нового оружия из-за продвижения ВС России

WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден одобрил поставки Киеву противопехотных мин, передает издание Washington Post.
"Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, сообщили два американских чиновника", - следует из опубликованной статьи.
Авторы также уточнили, что США намерены таким образом сдержать продвижение ВС России на линии фронта. Чиновники на Украине пообещали не использовать мины в населенных районах, однако эксперты предупреждают о возможной опасности для гражданских.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
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Спецоперация на УкраинеДжо БайденоружиеУКРАИНАВС России
 
 
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