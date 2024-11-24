https://1prime.ru/20241124/putin-853046932.html
Россия побеждает на Украине. В США осмысливают недавнее послание Путина
Россия побеждает на Украине. В США осмысливают недавнее послание Путина - 24.11.2024, ПРАЙМ
Россия побеждает на Украине. В США осмысливают недавнее послание Путина
Российские войска наступают на Украине, при этом президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании конфликта, пишет The New York Times. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T12:18+0300
2024-11-24T12:18+0300
2024-11-24T12:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
джо байден
оружие
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские войска наступают на Украине, при этом президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании конфликта, пишет The New York Times.Недавно Россия нанесла удары по Украине новой ракетой, способной нести ядерный боезаряд. Он обозначил готовность к прямому конфликту с США и НАТО, заявив, что Москва "вправе" бить по военным объектам стран, "которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗапад предоставляет Украине огромную военную помощь, что вызывает беспокойство у России. При этом республиканец Дональд Трамп возвращается в Белый дом, что может дать Путину шанс на мирное соглашение, отмечается в статье. В этих условиях Путин может использовать риторику Трампа для усиления своих позиций.Тем временем уходящий президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России, что вызвало эскалацию, и Россия опасается предоставления Украине более мощных ракет.По мнению Путина, конфликт приобрел глобальный характер. Он заинтересован в сохранении контролируемых Россией территорий и политических уступок, но возможные переговоры могут быть сложными из-за формулировок гарантий безопасности Украины.Пока Россия и Украина пытаются добиться выгодных позиций до вступления Трампа в должность. Они находятся в спирали эскалации — Путин полон решимости не допустить увеличения западной помощи Киеву, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241124/ssha-853045424.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_d83eb25b08de9847e40c57df68743bed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден, оружие, ракеты
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, оружие, ракеты
Россия побеждает на Украине. В США осмысливают недавнее послание Путина
NYT: Россия дала понять, что готова к военному противостоянию с НАТО
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ.
Российские войска наступают на Украине, при этом президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании конфликта, пишет The New York Times
.
Недавно Россия нанесла удары по Украине новой ракетой, способной нести ядерный боезаряд. Он обозначил готовность к прямому конфликту с США и НАТО, заявив, что Москва "вправе" бить по военным объектам стран, "которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов".
Запад предоставляет Украине огромную военную помощь, что вызывает беспокойство у России. При этом республиканец Дональд Трамп возвращается в Белый дом, что может дать Путину шанс на мирное соглашение, отмечается в статье. В этих условиях Путин может использовать риторику Трампа для усиления своих позиций.
В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине
Тем временем уходящий президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России, что вызвало эскалацию, и Россия опасается предоставления Украине более мощных ракет.
По мнению Путина, конфликт приобрел глобальный характер. Он заинтересован в сохранении контролируемых Россией территорий и политических уступок, но возможные переговоры могут быть сложными из-за формулировок гарантий безопасности Украины.
Пока Россия и Украина пытаются добиться выгодных позиций до вступления Трампа в должность. Они находятся в спирали эскалации — Путин полон решимости не допустить увеличения западной помощи Киеву, отмечается в публикации.