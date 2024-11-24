https://1prime.ru/20241124/putin-853046932.html

Россия побеждает на Украине. В США осмысливают недавнее послание Путина

Россия побеждает на Украине. В США осмысливают недавнее послание Путина - 24.11.2024, ПРАЙМ

Россия побеждает на Украине. В США осмысливают недавнее послание Путина

Российские войска наступают на Украине, при этом президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании конфликта, пишет The New York Times. | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T12:18+0300

2024-11-24T12:18+0300

2024-11-24T12:18+0300

спецоперация на украине

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владимир путин

дональд трамп

джо байден

оружие

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские войска наступают на Украине, при этом президент России Владимир Путин заинтересован в мирном урегулировании конфликта, пишет The New York Times.Недавно Россия нанесла удары по Украине новой ракетой, способной нести ядерный боезаряд. Он обозначил готовность к прямому конфликту с США и НАТО, заявив, что Москва "вправе" бить по военным объектам стран, "которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗапад предоставляет Украине огромную военную помощь, что вызывает беспокойство у России. При этом республиканец Дональд Трамп возвращается в Белый дом, что может дать Путину шанс на мирное соглашение, отмечается в статье. В этих условиях Путин может использовать риторику Трампа для усиления своих позиций.Тем временем уходящий президент Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России, что вызвало эскалацию, и Россия опасается предоставления Украине более мощных ракет.По мнению Путина, конфликт приобрел глобальный характер. Он заинтересован в сохранении контролируемых Россией территорий и политических уступок, но возможные переговоры могут быть сложными из-за формулировок гарантий безопасности Украины.Пока Россия и Украина пытаются добиться выгодных позиций до вступления Трампа в должность. Они находятся в спирали эскалации — Путин полон решимости не допустить увеличения западной помощи Киеву, отмечается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден, оружие, ракеты